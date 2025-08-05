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 | Selahattin Demirel

DEM Parti'nin komisyondaki ilk talepleri belli oldu: Demirtaş'a tahliye, Öcalan'a umut hakkı

Terörsüz Türkiye sürecinde komisyon aşamasına bugün resmen geçildi. İsim için Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu belirlenirken DEM Parti'nin ilk talepleri de ortaya çıktı. DEM Parti'nin yayımladığı komisyon konuşmalarında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a umut hakkı, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için ise tahliye vurgusu yapıldı.

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DEM Parti'nin komisyondaki ilk talepleri belli oldu: Demirtaş'a tahliye, Öcalan'a umut hakkı
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 20:26
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 20:26

Yaklaşık yarım asırdır 'nin adeta ayağında pranga haline gelen sorunu Terörsüz Türkiye süreci ile aşılmaya çalışılırken binlerce canın katlinden sorumlu olan eli kanlı örgüt 'nın silah bırakma aşamasının ardından Meclis çatısı altında yapılacak çalışmalar bugün resmiyet kazandı.

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5 Ağustos Salı itibarıyla ilk toplantısıyla çalışmaların başladığı yapı, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Komisyonu adını aldı. Komisyonun ilk gününde yaklaşık 8 saatlik bir çalışma yapıldı. Başkanı Numan Kurtulmuş toplantısı öncesi yaptığı konuşmada "Bu salonda yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Bu komisyon sıradan bir heyet değil. Süreç herhangi bir kişi ya da kurumun değil aziz milletimizin meselesidir." ifadelerini kullandı.

DEM Parti'nin komisyondaki ilk talepleri belli oldu: Demirtaş'a tahliye, Öcalan'a umut hakkı

"TEKÇİLİĞE DAYALI SİSTEM NEDENİYLE SORUN ORTAYA ÇIKTI"

DEM Parti'nin komisyon üyelerinin yaptıkları konuşmalar da parti tarafından yayımlandı. Partinin yazılı açıklamasıyla DEM Parti'nin komisyona götürdüğü talepler de ortaya çıktı. Buna göre partinin komisyon üyelerinden olan Gülistan Kılıç Koçyiğit, bugün yaptığı konuşmada "Kürt kimliği başta olmak üzere çoğulculuğun, farklı kimliklerin, farklı inançların reddine ve tekçiliğe dayalı bir sistemin inşası nedeniyle bu sorun ortaya çıkmış; isyan, çatışma ve şiddet sarmalında kendisini dışa vurarak günümüze kadar güncelliğini korumuştur." ifadelerini kullandı.

DEM Parti'nin komisyondaki ilk talepleri belli oldu: Demirtaş'a tahliye, Öcalan'a umut hakkı

"FİGEN YÜKSEKDAĞ VE SELAHATTİN DEMİRTAŞ'LA İLGİLİ AİHM KARARLARI UYGULANMALI"

Bir diğer DEM Partili üye Meral Danış Beştaş ise HDP eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin "Derhal serbest bırakılmaları gerektiği" kararlarını hatırlatarak bu kararların aynı zamanda Kobani Olayları nedeniyle yargılanan tüm arkadaşları için de geçerli olduğunu belirtti.

DEM Parti'nin komisyondaki ilk talepleri belli oldu: Demirtaş'a tahliye, Öcalan'a umut hakkı

"ÖCALAN İÇİN UMUT HAKKI UYGULANMALI"

Beştaş kararların uygulanması gerektiğine işaret ederek "Tabii ki sadece Demirtaş ve Yüksekdağ değil; aynı zamanda Mine Özer, Çiğdem Mater, Osman Kavala, Can Atalay, Leyla Güven ve siyasi sebeplerle içeride olan daha yüzlerce arkadaşımız için de aynı kararlar söz konusu. Komisyonun bu konuda inisiyatif almasının, irade ortaya koymasının önemli olduğunu vurgulamak isterim." dedi.

DEM Parti'nin komisyondaki ilk talepleri belli oldu: Demirtaş'a tahliye, Öcalan'a umut hakkı

"Umut hakkına atıfta bulunmak isterim." diye sözlerini sürdüren Beştaş "Türkiye'den yapılan başvurularda Abdullah Öcalan davasında 18 Mart 2014 tarihinde karar verildi. Umut hakkının uygulanması gerektiği kararı aynı zamanda hukukun bir gereğidir. Bunu da özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Beştaş ayrıca partilerinin yönetiminde olan belediyelere kayyum atanmasını eleştirerek bu uygulamalara son verilmesinin önemini hatırlattı.

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