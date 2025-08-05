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Editor
 | Selahattin Demirel

SDG Suriye ordusuyla ne zaman entegre olacak? ABD'den açıklama var: Türkiye'deki komisyonla ilgili ince detay

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine girmesiyle birlikte Suriye'deki uzantısı YPG/SDG'nin Suriye'deki orduya dahil olmasının ne zaman sağlanacağı merak edilirken ABD'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Ülkenin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce orduyla SDG'nin arasındaki diyaloğu desteklediklerini belirtirken Türkiye'deki Terörsüz Türkiye komisyon çalışmaları için de konuştu.

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SDG Suriye ordusuyla ne zaman entegre olacak? ABD'den açıklama var: Türkiye'deki komisyonla ilgili ince detay
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 23:58
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 23:58

Sözcüsü Tammy Bruce, Bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde, 'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bruce, / unsurlarınca yapılan "Suriye'nin merkeziyetçi olmayan bir yapıyı benimsemesi gerektiği" yönündeki açıklamaları ABD yönetiminin nasıl değerlendirdiği sorusuna cevap verdi.

SDG Suriye ordusuyla ne zaman entegre olacak? ABD'den açıklama var: Türkiye'deki komisyonla ilgili ince detay

'li Sözcü, Amerikan yönetiminin Suriye konusundaki pozisyonunun veya politikasının değişmediğini vurgulayarak, "Suriye, istikrarı hak ediyor, Suriyeliler de barışı hak ediyor." dedi.

"SDG'Yİ SURİYE ORDUSUNA ENTEGREYİ AMAÇLAYAN SURİYE'NİN DİYALOĞUNU DESTEKLİYORUZ"

Ülkede demokrasinin ve kurumsal yapının sağlıklı bir noktaya gelmesini desteklediklerini ifade eden Bruce, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın açıklamalarına da atıf yaptı.

SDG Suriye ordusuyla ne zaman entegre olacak? ABD'den açıklama var: Türkiye'deki komisyonla ilgili ince detay

"Büyükelçi Barrack, tüm Suriyeliler için güvenlik ve sükuneti sağlamak amacıyla tüm taraflarla görüşmelerini sürdürüyor, biz de SDG'yi Suriye ordusuna entegre etmeyi amaçlayan Suriye hükümeti ve SDG ile diyaloğu desteklemeye devam ediyoruz." diyen Bruce, bu yönde atılan adımlara destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

TÜRKİYE'DEKİ KOMİSYON ÇALIŞMALARI: YORUM YAPMAYACAĞIZ

Suriye'de kapsamlı ve kapsayıcı bir yönetim olması gerektiğini ve bu alandaki reformlar konusunda da Suriye yönetimiyle görüştüklerini anlatan Bruce, "Önemli olan Suriye'de için çalışmamızdır. Suriye konusunda önceki tutumumuz hala geçerlidir. Sorunları çözme yöntemimiz söz konusu olduğunda, kadar de hayati önem taşımaya devam etmektedir." diye konuştu.

SDG Suriye ordusuyla ne zaman entegre olacak? ABD'den açıklama var: Türkiye'deki komisyonla ilgili ince detay

ABD'li Sözcü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine yönelik bir komisyon kurulmasıyla ilgili soruya ise "Yabancı ülkelerin bu tür yasal düzenleme ya da eylemleri hakkında yorum yapmayacağız." cevabını verdi.

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