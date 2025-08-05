Terörsüz Türkiye Komisyonunun adı belli oldu

Terörsüz bir Türkiye hedefiyle TBMM'de kurulan komisyon, bugün ilk toplantısını yapıyor. Tarihi komisyonun adı belli oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, tarihi günde önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİ COĞRAFYAMIZIN ASLİ KODU

Yeni bir dönemin başladığını belirten Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye açıkçası terörsüz bir bölge demektir. Türk Kürt kardeşliği coğrafyamızın asli kodudur. Kaderdaşlık yalnız savaş meydanlarında değil umutta da birlikte yürümektir. Meclis çözümün meşru adresidir" ifadelerini kullandı. Öte yandan Tarihi komisyonun adı "Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" oldu.

İYİ Parti dışındaki tüm partilerin üye verdiği Terörsüz Türkiye Komisyonu bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 11.00'de Meclis Tören Salonu'nda toplanmıştı.

SİLAH BIRAKMA YASASI

Komisyonun en önemli gündem maddesi Silah Bırakma Yasası'nın hazırlanması oldu. Terör örgütleri silah bırakıp kendini feshettiğinde uygulanacak hükümler burada yer alıyor. Komisyon silah bırakarak dağdan inen terör örgütü üyelerinin rehabilitasyonuna odaklanacak.