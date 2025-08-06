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 | Özge Sönmez

Sahte diploma skandalında şoke eden ifadeler! Uyuşturucu sevkiyatı yapmışlar

Sahte diploma krizinde detaylar ve ifadeler gelmeye devam ediyor. Diploma, kimlik ve sürücü belgesi düzenleyen çetenin üyesi Gülseren Üstün'ün ifadesi şaşkına çevirdi. Üstün, sahte kimlik kullanarak uyuşturucu taşıdıklarını itiraf etti.

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Sahte diploma skandalında şoke eden ifadeler! Uyuşturucu sevkiyatı yapmışlar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 12:46

Sahte üretilmiş elektronik imza çıkartarak sürücü belgesi, üniversite mezuniyet belgesi düzenleyen çeteye yönelik başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Bu kapsamda ifadesi alınan üyesi Gülseren Üstün, hazırladıkları sahte kimlikle polis noktalarından geçebildiklerini ve araçlarında uyuşturucu taşıdıklarını itiraf etti.

Sahte diploma skandalında şoke eden ifadeler! Uyuşturucu sevkiyatı yapmışlar

"ARABADA UYUŞTURUCU TAŞIDIK"

E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşun Ankara ve İstanbul şubesinde e-imza çıkardığından bahseden Üstün, e-imza çıkartırken ibraz ettiğim iki farklı sahte kimliği Kadiroğlu bana verdi. Kadiroğlu yetkisiz şekilde giriş yaptı, ben giriş yapmadım. Kadiroğlu, beni ve kızımı tehdit ettiği için bu eylemi gerçekleştirdim. Ayrıca Kadiroğlu'nun evinde kaplama makineleri vardı, bu makineler sahte kimlikleri kaplamak için kullanılıyordu. Vural Durmaz'da, Ziya Kadiroğlu'yla beraber çalışıyordu. Genelde arabada uyuşturucu taşınırken Vural Durmaz oluyordu ve polis uygulama noktalarında kimliğini göstererek rahatlıkla aracın uygulama noktasından geçmesini sağlıyordu" beyanında bulundu.

Sahte diploma skandalında şoke eden ifadeler! Uyuşturucu sevkiyatı yapmışlar

ÖĞRENİM VAADİNDE BULUNDU

Adalet Meslek Yüksekokulunda 2 yıllık eğitim gören Esra Gençoğlu, 2018 yılında Mete Gül adlı şahısla tanıştı. Gül'ün kendisini 4 yıllık üniversite mezunu yapabileceğini ve Hukuk Fakültesine geçiş yaparak Makedonya'da öğrenim görebileceği vaadinde bulundu. Gül, Makedonya'da LODOSSTAR Yurt Dışı Eğitim ve Dil Okullarının sahibi olduğunu iddia ederek, Gençoğlu'na 2 yıllık eğitimin ardından mezun olacağını söyledi.

Sahte diploma skandalında şoke eden ifadeler! Uyuşturucu sevkiyatı yapmışlar

"E-DEVLET ŞİFREMİ VERDİM"

İddianamede ifadesine yer verilen Gençoğlu, "Mete Gül'ün kendi adına kayıtlı banka hesabına 2 bin Euro para gönderdim, sonra Makedonya'ya davet edildim. Konsolosluktan randevu alarak oturum izni aldım ve ev tuttum. Türkiye'ye geri döndüğümde Makedonya'da herhangi bir eğitim görmediğimi ve okula ne zaman başlayacağımı Mete Gül'e sordum. Gül çeşitli bahanelerle beni geçiştirdi. Sonrasında e-devlet şifremi istedi. 'Şifremi neden istiyorsun?' diye sordum, Gül, 'evrak yükleyeceğim' dedi. Şifremi verdim ancak o tarihte yapılan işlemlerle hiçbir alakam yoktur, suçlamaları reddediyorum" dedi.

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ETİKETLER
#uyuşturucu kaçakçılığı
#çete
#Sahte Kimlik
#E-imza Dolandırıcılığı
#Polis Uygulama Noktaları
#Yaşam
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