TGRT Haber
28°
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Sahte diploma skandalında yeni gelişme! YÖK harekete geçti

Sahte diplomalı 400 akademisyen olduğuna dair iddialarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bu iddiada bulunan kişi ve kurumlar için suç duyurusunda bulundu.

Sahte diploma skandalında yeni gelişme! YÖK harekete geçti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 18:02

Kurulu () “sahte diplomaya sahip 400 akademisyen olduğu” iddiasında bulunan kişi ve kurumlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

YÖK'ten konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında "Sahte diplomaya sahip 400 akademisyen olduğu" iddiasının temelsiz ve spekülatif olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yükseköğretim kurumlarımızı ve güzide bilim insanlarımızı değersizleştirmeye yönelik “sahte diplomaya sahip 400 akademisyen olduğu” şeklinde temelsiz ve spekülatif paylaşımlar yapılmaktadır.

Gerçek dışı bu iddialarla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bahsi geçen şüphelilerden hiçbirinin akademisyen olarak Türkiye’deki üniversitelerde görev yapmadığını kamuoyuna duyurmuştu.

Sahte diploma skandalında yeni gelişme! YÖK harekete geçti

"ASILSIZ İDDİALAR DEVAM ETMEKTEDİR"

Buna rağmen asılsız iddialar devam etmektedir. Yükseköğretim kurumlarımız ve bilim insanlarımız ülkemizin onur kaynağıdır ve onlara olan güveni zedelemeye çalışmak gençlerimizin yarınlarına karşı yapılacak en büyük kötülüktür. Kurulumuza, üniversitelerimize ve öğrencilerimizin geleceği olan yükseköğretim sistemimize yönelik sürdürülen yıpratma ve itibarsızlaştırma çalışmalarına izin vermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Söz konusu asılsız iddiaları ortaya atan ve yaymaya devam eden kişi ve kurumlar hakkında bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Bundan sonra da asılsız haber ve paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

