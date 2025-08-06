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Editor
 | Selahattin Demirel

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! Gündemin görünmeyenleri Medya Kritik'te

Gündeminden terörü çıkarmak isteyen Türkiye, terör örgütü PKK'nın silah bırakma aşamasına geçmesinin ardından Terörsüz Türkiye sürecini TBMM çatısı altında yürütmek için ilk adımı attı. Öte yandan Sahte Diploma Çetesi ülke gündemini derinden sarstı. Öne çıkan gündem maddeleri ve görünmeyen ayrıntılar TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik'te.

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Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! Gündemin görünmeyenleri Medya Kritik'te
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 20:32
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 20:32

'nin yaklaşık yarım asırdır başına bela olan , başlatılan süreçle tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Yıllardır kanlı eylemleriyle binlerce cana mal olan terör örgütü 'nın silah bırakma aşamasına geçmesi sonrası sürecin Meclis ayağı da resmen başladı.

GÜNDEMİN SATIR ARALARINDA KALANLAR VE DAHA FAZLASI

Terörsüz Türkiye sürecindeki kritik aşama olan komisyona Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adı verildi. İlk toplantısını geride bırakan komisyonda konuşulanlar ve cuma günü yapılacak ikinci toplantısına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da davet edilmesinin ne anlama geldiği gibi önemli detaylar TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan 'te ele alınacak.

Tuna Öztunç'un sunduğu Medya Kritik'te gazeteciler Nagehan Alçı ve Şamil Tayyar ile Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik önemli yorum ve açıklamalarda bulunacak.

İşte programda konuşulacak konular:

- Sahte diploma soruşturması e-imza skandalına dönüştü... Devletin en mahrem imzaları nasıl oldu da sahtekarların eline geçti?

- Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda ilk aşama hasarsız atlatıldı... Hangi maddelerde tedirginlik devam ediyor? komisyonun toplantıları Türk medyasına açılacak mı?

- Terör örgütü PKK ağzındaki baklayı çıkardı... Kandil'deki teröristler Devlet Bahçeli'ye ne mesaj gönderdi?

Ayrıntılar geliyor...

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ETİKETLER
#türkiye
#terör
#Pkk
#Medya Kritik
#Milli Dayanışma
#Kardeşlik Ve Demokrasi Komisyonu
#Gündem
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