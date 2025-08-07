Sahte diploma soruşturması nasıl başladı? BTK'dan açıklama var

Türkiye gündemini derinden sarsan "Sahte Diploma Çetesi" hakkında ortaya çıkan sahte e-imzalarla ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'ndan (BTK) açıklama geldi.

Açıklamada sürecin nasıl başladığı tek tek paylaşıldı. Buna göre sahtecilik faaliyetinin ortaya çıkmasında bir üniversitenin şikayetinin etkili olduğu ve ardından BTK ile Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) tespitlerinin süreci desteklediği belirtildi.

BTK'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen sahte e-imza vakalarına ilişkin adli süreç, bir üniversitenin şikâyetiyle birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik tespitler üzerine başlatılmıştır.

Sahte e-imza (NES – Nitelikli Elektronik Sertifika) vakalarına ilişkin yapılan kapsamlı incelemeler Ağustos 2024 tarihinden itibaren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli bir soruşturmaya dönüştürülmüştür.

"44 SAHTE E-İMZA İPTAL EDİLDİ"

BTK tarafında tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza iptal edilmiş, sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları arttırılarak daha güçlü tedbirler alınmıştır. Kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla tüm NES sahiplerinin T.C. kimlik numarasına tanımla tüm mobil numaralarına ESHS ünvanını da içeren başlığa sahip bir SMS gönderilmesi sağlanmıştır. İlgili SMS ile vatandaş adına üretilen güvenli elektronik imzaların E-Devlet kapısında yer alan "Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama" hizmeti üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/btv-elektronik-imza-sertifikalari-sorgulama adresinden sorgulanabileceği bildirilmiştir.

Kurumumuz, dijital sahteciliğe karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir."

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "resmi belgede sahtecilik, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi hizmetleri hakkında kanuna muhalefet ve bilişim sistemine girme" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında iki dalga halinde yapılan operasyonlar sonucunda 7 Ocak'ta 23 ilde eş zamanlı ve 23 Mayıs'ta 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 2 operasyonda toplam 197 şüpheli şahıs yakalanmış, bu şüphelilerin 37'si tutuklanmış, 150'sine adli kontrol kararı verilmişti.

"TÜRKTRUST" ve "E-İMZATR" isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul bayi/ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanarak kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kişiler adına elektronik imza başvuru ve üretiminde bulunulduğu, bahse konu e-imzalarla kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayarak yasa dışı işlemlerin gerçekleştirildiği tespit edilmişti.

Yapılan çalışmalar sonucunda 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edilmişti.