Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Sahte diploma soruşturması nasıl başladı? BTK'dan açıklama var

"Sahte Diploma Çetesi" olarak bilinen ve depremde can veren insanların bile bilgilerinden yararlanan yapıyla ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'ndan (BTK) açıklama geldi. Açıklamada sürecin bir üniversitenin şikayeti ve BTK ve USOM'un yaptıkları tespitlerle başlatıldığı belirtilerek belirlenen sahte e- imzalar hakkında bilgi verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sahte diploma soruşturması nasıl başladı? BTK'dan açıklama var
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 21:24

Türkiye gündemini derinden sarsan " Çetesi" hakkında ortaya çıkan sahte e-imzalarla ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'ndan () açıklama geldi.

Açıklamada sürecin nasıl başladığı tek tek paylaşıldı. Buna göre sahtecilik faaliyetinin ortaya çıkmasında bir üniversitenin şikayetinin etkili olduğu ve ardından BTK ile Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) tespitlerinin süreci desteklediği belirtildi.

BTK'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen sahte e-imza vakalarına ilişkin adli süreç, bir üniversitenin şikâyetiyle birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik tespitler üzerine başlatılmıştır.

Sahte e-imza (NES – Nitelikli Elektronik Sertifika) vakalarına ilişkin yapılan kapsamlı incelemeler Ağustos 2024 tarihinden itibaren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli bir soruşturmaya dönüştürülmüştür.

Sahte diploma soruşturması nasıl başladı? BTK'dan açıklama var

"44 SAHTE E-İMZA İPTAL EDİLDİ"

BTK tarafında tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza iptal edilmiş, sahteciliğe karşı mekanizmaları arttırılarak daha güçlü tedbirler alınmıştır. Kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla tüm NES sahiplerinin T.C. kimlik numarasına tanımla tüm mobil numaralarına ESHS ünvanını da içeren başlığa sahip bir SMS gönderilmesi sağlanmıştır. İlgili SMS ile vatandaş adına üretilen güvenli elektronik imzaların E-Devlet kapısında yer alan "Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama" hizmeti üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/btv-elektronik-imza-sertifikalari-sorgulama adresinden sorgulanabileceği bildirilmiştir.

Kurumumuz, dijital sahteciliğe karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir."

Sahte diploma soruşturması nasıl başladı? BTK'dan açıklama var

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "resmi belgede sahtecilik, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi hizmetleri hakkında kanuna muhalefet ve bilişim sistemine girme" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında iki dalga halinde yapılan operasyonlar sonucunda 7 Ocak'ta 23 ilde eş zamanlı ve 23 Mayıs'ta 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 2 operasyonda toplam 197 şüpheli şahıs yakalanmış, bu şüphelilerin 37'si tutuklanmış, 150'sine adli kontrol kararı verilmişti.

"TÜRKTRUST" ve "E-İMZATR" isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul bayi/ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanarak kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kişiler adına elektronik imza başvuru ve üretiminde bulunulduğu, bahse konu e-imzalarla kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayarak yasa dışı işlemlerin gerçekleştirildiği tespit edilmişti.

Yapılan çalışmalar sonucunda 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sahte diploma skandalında yeni gelişme! YÖK harekete geçti
Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan iddialara cevap verdi: Mezuniyet bilgilerini sildi mi?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sahte diploma skandalında yeni gelişme! YÖK harekete geçti
Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan iddialara cevap verdi: Mezuniyet bilgilerini sildi mi?
ETİKETLER
#btk
#güvenlik
#sahte diploma
#Sahte E-imza
#Dijital Sahtelik
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.