Son dakika | Bakan Tunç'tan sahte imza soruşturmasında flaş açıklama: 199 şüpheliye kamu davası

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kamu kurumlarının bilişim sistemine sızarak ve sahte e-imza kullarak usulsüz diploma, ehliyet gibi belgeler ürüten çeteye yönelik yürütülen soruşturmada 199 şüpheli hakkında kamu davası açıldığını belirtti. Bakan Tunç sosyal medya paylaşımında detayları duyurdu.
Bakan Tunç soruşturmanın gizlilik çerçevesinde yürütüldüğünün altını çizerek şu detayları belirtti:
"Gizli olarak yürütülen soruşturma sürecinde elde edilen deliller doğrultusunda farklı zamanlarda yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiş,
- 220 kişi hakkında adli işlem yapılmış,
- 199 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır.
- Bunlardan 37’si hakkında tutuklama kararı verilmiş,
- 150 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır."