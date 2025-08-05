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 | Banu İriç

Son dakika | Bakan Tunç'tan sahte imza soruşturmasında flaş açıklama: 199 şüpheliye kamu davası

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte imza üreterek diploma ve ehliyet veren çeteye yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili son durum açıklaması yaptı.

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Son dakika | Bakan Tunç'tan sahte imza soruşturmasında flaş açıklama: 199 şüpheliye kamu davası
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 19:17
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 19:37

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kamu kurumlarının bilişim sistemine sızarak ve sahte e-imza kullarak usulsüz diploma, ehliyet gibi belgeler ürüten çeteye yönelik yürütülen soruşturmada 199 şüpheli hakkında kamu davası açıldığını belirtti. Bakan Tunç sosyal medya paylaşımında detayları duyurdu.

Son dakika | Bakan Tunç'tan sahte imza soruşturmasında flaş açıklama: 199 şüpheliye kamu davası

Bakan Tunç soruşturmanın gizlilik çerçevesinde yürütüldüğünün altını çizerek şu detayları belirtti:

"Gizli olarak yürütülen soruşturma sürecinde elde edilen deliller doğrultusunda farklı zamanlarda yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiş,

- 220 kişi hakkında adli işlem yapılmış,
- 199 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır.
- Bunlardan 37’si hakkında tutuklama kararı verilmiş,
- 150 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır."

https://x.com/yilmaztunc/status/1952761523211809187

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ETİKETLER
#siber suç
#Diploma Sahtecilik
#Kamu Davası
#Sahte E-İmza
#Ehliyet Sahtecilik
#Gündem
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