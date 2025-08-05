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 | Merve Yaz

Torbacı sahte diplomayla narkotik şube başkomiseri mi oldu? EGM'den açıklama geldi

Sahte diploma skandalında gündemi sarsan "Torbacı kendisini Narkotik'te başkomiser yapmış" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü yanıt verdi. EGM, narkotikte görev yapan bir başkomiserin kimliği ile e-imzasının çıkartıldığı iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, "E-imza aracılığı ile giriş yapılabilecek herhangi bir Narkotik sistemi bulunmamaktadır" denildi.

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Torbacı sahte diplomayla narkotik şube başkomiseri mi oldu? EGM'den açıklama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 13:11

Ankara merkezli " çetesi"ne yönelik yürütülen soruşturmada çok konuşulan bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre bir satıcısı, Narkotik'te başkomiser olan birinin sahte kimliğiyle e-imza çıkarttı. Gündemi çokça meşgul eden iddiayı yalanladı.


EGM tarafından 5 Ağustos 2025 tarihinde yapılan yazılı açıklamada, kurumda kullanılan e-imzaların yalnızca iç sistemler için geçerli olduğu, dış erişime ve farklı sistemlerde kullanılmasına kesinlikle izin verilmediği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Torbacı sahte diplomayla narkotik şube başkomiseri mi oldu? EGM'den açıklama geldi

"Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan e-imza, sadece kurum tarafından verilmekte ve yalnızca Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinde kullanılmaktadır. Harici e-imza kullanımı kesinlikle söz konusu değildir."

"NARKOTİK SİSTEMLERİNE E-İMZA İLE GİRİŞ MÜMKÜN DEĞİL"

EGM açıklamasında, kamuoyunu meşgul eden iddialarda geçen "e-imza ile narkotik sistemlerine giriş" iddialarının teknik olarak mümkün olmadığı belirtildi. Narkotik sistemlerinin çok katmanlı önlemleriyle korunduğu ve kapalı ağ üzerinden çalıştığı ifade edilerek, sistemin doğası gereği dış bağlantılara ve e-imza ile erişime kapalı olduğu vurgulandı.

Torbacı sahte diplomayla narkotik şube başkomiseri mi oldu? EGM'den açıklama geldi

SAHTE E-İMZA DIŞARIDA ÜRETİLMİŞ

Basın açıklamasında ayrıca, adı geçen sahte e-imzanın, ilgili elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının bir bayisi aracılığıyla ve sahte kimlik ile oluşturulduğu, bu işlemin ilgili personelin bilgisi dışında gerçekleştiği belirtildi. Konuyla ilgili yasal süreçlerin başlatıldığı bilgisi verildi.

Torbacı sahte diplomayla narkotik şube başkomiseri mi oldu? EGM'den açıklama geldi

"E-imza, sahte kimlik ve sahte evrakla, personele ait olmayan farklı telefon ve e-posta adresleri kullanılarak dışarıdan üretilmiş ve iptal ettirilmiştir."

SAHTE E-İMZA İLE İŞLEM YAPILMADIĞI TESPİT EDİLDİ

EGM, şu ana kadar bu sahte e-imza ile herhangi bir sisteme girildiğine ya da işlem yapıldığına dair bir bulguya ulaşılamadığını açıkladı. E-imzayı üreten ve buna aracılık eden kişiler hakkında 30 Haziran 2025 tarihinde şikâyette bulunulduğu ve konuyla ilgili adli süreçlerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamanın sonunda ise, adı geçen emniyet personeli hakkında herhangi bir disiplin işlemi yapılmadığı da kamuoyuyla paylaşıldı.

ETİKETLER
#uyuşturucu
#emniyet genel müdürlüğü
#güvenlik
#sahte diploma
#E-imza
#Sahte Kimlik
#Gündem
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