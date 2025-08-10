Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
30°
Gündem
Editor
 Özge Sönmez

Sahte diploma çetesinin sırrı kod isimlerinde! İfadesi şaşkına çevirdi: Şef, Miço, Marduk...

Türkiye'yi sarsan sahte diploma skandalında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. E-İmza çetesinin Ziya Hoca olarak bilinen şüphelisi Ziya Kadiroğlu'nun savcılıkta verdiği ifade dehşete düşürdü. Çete üyelerinin gerçek isimlerini bilmedikleri ve birbirlerini tanımadıklarını söyledi. İşte şaşkına çeviren o ifade...

Sahte diploma çetesinin sırrı kod isimlerinde! İfadesi şaşkına çevirdi: Şef, Miço, Marduk...
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
10.08.2025
09:34
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
09:42

Kamu kurumları yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak ve sahte belgeler düzenleyen çete çökertildi. 199 şüpheli hakkında kamu davası açılırken, çetenin lideri olarak bilinen Ziya Kadiroğlu'nun savcılık ifadesi şaşkına çevirdi. Miço, Pablo, Marduk gibi takma isimler kullanan çete üyelerini tanımadığını ve gerçek isimlerini bilmediğini söyleyen Kadiroğlu, belge başına aldığı parayı da söyledi.

Sahte diploma çetesinin sırrı kod isimlerinde! İfadesi şaşkına çevirdi: Şef, Miço, Marduk...

ÇETE ÜYELERİ BİRBİRLERİNİ TANIMIYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, E-İmza çetesinin Ziya Hoca olarak bilinen şüphelisi Ziya Kadiroğlu, savcılıkta verdiği ifadede Pablo kodlu kişinin ismini ve kim olduğunu bilmediğini ileri sürdü. “Alex” kod adlı çete üyesi bilgisayar kurdu olarak bilinirken, Kadiroğlu, diğer şüpheliler hakkında şunları söyledi: "Pablo’nun kim olduğunu ya da gerçek ismini bilmiyorum. Bu şahıs, WhatsApp üzerinden kendisine ulaşan kişinin istediği diploma türünü bana iletir. Ben de buna uygun olarak, halk eğitim merkezlerinden online başvuru yapılması için, yine kim olduğunu bilmediğim ve Telegram üzerinden iletişim kurduğum kişilere iletirim."

Sahte diploma çetesinin sırrı kod isimlerinde! İfadesi şaşkına çevirdi: Şef, Miço, Marduk...

UYGUN BÖLÜMLER SEÇİLMİŞ

Online başvuru girişini yaptıktan sonra talep eden kişiden 1.000 TL ile 5 bin TL arasında ödeme aldıklarını ifade eden Kadiroğlu, bu ödemeler genellikle eski eşi Nurgül Yalçın’a ait bir hesaba yatırıldığını kaydetti. Bazen de elden peşin aldıklarını dile getiren Kadiroğlu “Adına diploma çıkarılacak kişinin talebine göre olmayan bölümleri Pablo’ya iletir, Pablo da talep eden kişiye sorarak uygun bir bölüm seçmesini sağlardı” diye konuştu.

Sahte diploma çetesinin sırrı kod isimlerinde! İfadesi şaşkına çevirdi: Şef, Miço, Marduk...

BELGE BAŞINA 50 BİN LİRA

Kadiroğlu, Pablo ile ustalık-kalfalık belgesi çıkarma, Dubai üzerinden yapılacak yüksek miktarlı para transferleri ve lise diploması çıkarılması için alınacak para konusundaki mesajlarla ilgili soruyu da şöyle cevapladı:

Kim olduğunu bilmediğim Pablo’nun bana sürekli başka kişilere ait kimlik belgeleri atmasının sebebi, benden belge ya da diploma istemesidir. Belge karşılığında istediğim 50 bin TL, hazırladığım belgeye karşılık talep ettiğim ücrettir. Konuşma sırasında ufak bir indirim yapacağımı da söyledim. Kaç belge hazırladığımı hatırlamıyorum. ‘Otomotiv mekanikerliği, uygun mu, ustalık belgesi ve diploma, hayırlı olsun…’ şeklindeki mesajlar, hazırladığım belgelerin teslimi sonrası, gizliliğe dikkat edilmesi konusunda yaptığım uyarılardır.

Sahte diploma çetesinin sırrı kod isimlerinde! İfadesi şaşkına çevirdi: Şef, Miço, Marduk...

"KAÇ KEZ PARA ALDIM BİLMİYORUM"

“Şef” kod adlı kişinin Makedonya’da eğitim danışmanlığı yaptığını vurgulayan Kadiroğlu “Kendisi ülkeler arası öğrenci götürüp getirir. Talepte bulunması üzerine fiyat tarifesini ilettim ancak söylediğim fiyatlardan değil, belge başına 15 bin TL ile 20 bin TL arasında para aldım. Kaç kez para aldığımı ve belge yaptığımı hatırlamıyorum” diye konuştu. Kadiroğlu, diğer kod isimlerle ilgili bilgi verirken de şunları söyledi:

MİÇO: Bu kişi birlikte gözaltına alındığımız Mıhyeddin Yakışır’dır. Yakalama kaldırma talep etmesi üzerine dalga geçercesine cevap verdim. Attığı IBAN numarası kendisine aittir, benden borç para istemiştir.

FUAT TANIŞ: “Fuat Tanış’ı hatırlayamadım. Hesabına gönderdiğim belgeler karşılığında 50 bin TL aldım. Konuşmada geçen ‘15-20 iş’ ifadesi, toplu belge isteyen birilerini bulması ve karşılığında 300 bin TL talep edeceğim anlamına gelir” diye konuşan Kadiroğlu “Cilt bakımı ve makyaj ustalık-kalfalık belgesi çıkarılması ile ilgili konuşma, yine benden talep edilen ve MEB sistemine girişi yapılacak belgeler hakkındaydı. Bahsi geçen tutarlar, belge karşılığında talep ettiğim ücretlerdir.

MARDUK: Bu kişi, birlikte gözaltında olduğum Gökay Celal Gülen’dir.

Sahte diploma çetesinin sırrı kod isimlerinde! İfadesi şaşkına çevirdi: Şef, Miço, Marduk...
TGRT Haber
