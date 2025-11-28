Sahte e-imza soruşturmasında iddianame hazır!

Bazı kamu görevlilerine ait e-imzaları taklit ederek birçok kişinin sürücü belgesi sınavlarında değişiklik yapıldığı ve mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğunun tespit edilmesinin ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Çetenin elebaşı Ziya Kadiroğlu'nun da dahil olduğu 123 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "resmi belgede sahtecilik" "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme" ve "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" suçlarından iddianame hazırlandı.

ÜYELERE KOD İSİM VERİLDİ

İddianamede, şüphelilerin fiziki olarak belge oluşturduğu ve bu mesleki eğitim sertifikasıyla işletme açıldığı bilgisine yer verildi. Suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Ziya Kadiroğlu'nun örgüt üyelerine talimatlar verdiği ve toplantılar düzenleyerek görev dağılımı yaptığı, bu kapsamda üyelere kod isim verdiği tespit edildi. Hazırlanan iddianame, birleştirme talebiyle Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Ocak'ta kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin soruşturma başlatmıştı. Soruşturma çerçevesinde 134 sanık hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemine girme" ve "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından iddianame düzenlenerek, 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. 30 Temmuz’da gerçekleştirilen 2. dalga e-imza operasyonu çerçevesinde aynı suçlardan 65 kişi hakkında da iddianame hazırlanarak, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Mahkeme, dosyalara birleştirme kararı verirken, dosyada sanık sayısı 199 olmuştu. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 10 Ekim'deki duruşmasında ara kararını veren mahkeme, sanıklar Ziya Kadiroğlu, Mıhyedin Yakışır, Yalçın Maraşlı, Gökay Celal Gülen ve Taner Dağhan'ı adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine sanıklar tekrar tutuklanmıştı. Mahkeme, bir sonraki duruşma tarihini 16 Ocak 2026 olarak belirlemişti.