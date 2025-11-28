Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Gözler oyuncunun üzerinde

Kategoriler
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen'in milli takımda yaşadığı sakatlık endişelendirmişti. Süper Lig'de oynanacak olan GS FB derbisine ise kısa süre kaldı.
Osimhen'in yaşadığı sakatlığın çok büyük olmadığı belirtilirken yapılacak olan incelemeler sonrasında değerlendirme yapılacağı belirtilmişti. Buna göre Osimhen'in Fenerbahçe maçında forma giyme durumu henüz netleşmedi. Yapılacak olan araştırmalara göre durum belli olacak.
Osimhen'in sağlık durumu hakkında "Futbolcumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." açıklaması yapılmıştı. Sağlık ekibinin değerlendirmeleri sürerken önümüzdeki günlerde net bir açıklama yapmaları bekleniyor.