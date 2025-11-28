Tuvaletten çıktı ayıyla boğuşmak zorunda kaldı! Yaşlı adam canını zor kurtardı

Son zamanlarda Japonya'nın başı ayılarla belada. Ülkede ayı saldırıları rekor seviyeye ulaştı. Yerleşim yerlerini mesken tutan ayılar son olarak Gunma eyaletinin Numata şehrinde, yaşlı bir adamı yaraladı.

AYIYI TEKMELERLE SAVUŞTURDU

69 yaşındaki adam, tren istasyonunun yakınında bulunan umumi tuvaletten çıkınca ayıyla karşı karşıya kaldı. Ayıyı korkutup kaçırmak için yüksek sesler çıkarıp bir yandan da ayıyla boğuşmak zorunda kaldı. Ayıyı savuşturmak isterken geriye doğru düşen adam, tekmeler sallayarak ayıyı uzaklaştırdı. Sağ bacağından yaralanan adam hemen bölgedeki polis karakoluna koştu.

Yaşlı adamın ayı ihbarının ardından polis ekipleri devriye gezerek, bölge sakinlerine zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Öte yandan Numata kentinde de 8 Ekim'de markete giren bir ayının saldırısında 2 kişi yaralanmıştı.

AYILARA TÜFEKLE ATEŞ AÇMA YETKİSİ

Tokyo hükümeti, son dönemde artan ayı saldırılarına karşı tedbirler alıyor. Saldırılarla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklayan hükümet, ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine de asker gönderme kararı almıştı.

Japonya Ulusal Polis Ajansı, ayıların avlanması sürecinde polislerin tüfekle ateş açmasına izin vermişti.

Başbakan Takaiçi Sanae de ülkede giderek artan ayı saldırılarına karşı yerel yönetimlere ek bütçe teklifi sunmayı planladıklarını bildirmişti.