Papa 14. Leo İstanbul'da! İznik'te geniş güvenlik önlemi alındı, helikopterle geçecek

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ilk resmi yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Papa, gezisinin ikinci gününde İstanbul ve İznik'te düzenlenecek programlarına başladı.

ÇOCUKLAR ÇİÇEKLERLE KARŞILADI

Papa 14. Leo, İstanbul programı kapsamında Kutsal Ruh Katedrali'ne geldi. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Papa'yı kapıda çocuklar çiçeklerle karşıladı. Katedraldeki etkinliğe katılan Papa 14. Leo'ya çok sayıda din adamı da eşlik etti.

FRANSIZ FAKİRHANESİ'NE GELDİ

Şişli Harbiye'deki Kutsal Ruh Katedrali'deki ayine katılan Papa, buradaki programının bitmesinin ardından Fransız Fakirhanesi'ne geçti. Papa 14. Leo'nun gelişi öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı. Papa'nın fakirhanedeki görüşmesi devam ediyor.

İZNİK'TE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İznik, Papa 14. Leo'nun ziyaretine hazır hale getiriliyor. Burada 1. İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı dolayısıyla ayin düzenlenecek. Çevrede çok geniş güvenlik önlemleri alındı. Özellikle ayinin düzenleneceği nokta polis bariyerleri ile çevrilmiş durumda.

İZNİK'E HELİKOPTERLE GELECEK

Kentin giriş çıkışlarında 200 polis ile denetim yapılırken, ziyaret günü 2 bin 300 polis görevlendirilecek. Arkeolojik göl bazilikası alanı da bir platform kurularak ayine hazır hale getirildi. Papa'nın İstanbul'dan İznik'e helikopterle gelmesi bekleniyor.