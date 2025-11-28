Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı: Ekimde hizmet fiyatları yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre Ekim ayında Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 34,85 arttı, aylık yüzde 0,19 arttı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TÜİK açıkladı: Ekimde hizmet fiyatları yükseldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.11.2025
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
saat ikonu 10:18

Türkiye İstatistik Kurumu (), Ekim ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, H-ÜFE 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,19 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,02 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,85 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,96 artış gösterdi.

TÜİK açıkladı: Ekimde hizmet fiyatları yükseldi

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK YÜZDE 30,92 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ve hizmetlerinde yüzde 30,92 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,53 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,64 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 47,11 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 39,51 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 38,01 artış gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Ekimde hizmet fiyatları yükseldi

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK YÜZDE 0,91 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,91 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,03 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,16 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,52 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,78 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,18 azalış gerçekleşti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekliye çifte maaş vurgusu! OECD'den Türkiye'ye kritik çağrı
TÜİK açıkladı: İşsizlik rakamları belli oldu
ETİKETLER
#enflasyon
#tüik
#ulaştırma
#depolama
#H-üfe
#Hizmet Üretici Fiyat Endeksi
#Hizmetler
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.