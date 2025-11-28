TÜİK açıkladı: Ekimde hizmet fiyatları yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, H-ÜFE 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,19 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,02 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,85 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,96 artış gösterdi.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK YÜZDE 30,92 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 30,92 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,53 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,64 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 47,11 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 39,51 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 38,01 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK YÜZDE 0,91 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,91 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,03 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,16 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,52 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,78 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,18 azalış gerçekleşti.