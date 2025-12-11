Menü Kapat
Canlı Yayın
Canlı Yayın
10°
 | Selahattin Demirel

ABD Venezuela açıklarında büyük bir petrol tankerine el koydu

ABD ile Venezuela arasındaki gerilimde yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Trump, Venezuela açıklarında çok büyük bir petrol tankerine el koyduklarını açıkladı.

ABD Venezuela açıklarında büyük bir petrol tankerine el koydu
11.12.2025
11.12.2025
Aylardır süren ve gittikçe tırmanış gösteren ile geriliminde yeni bir aşamaya geçildi. Oluşan durumu ABD Başkanı açıkladı.

Beyaz Saray'da iş insanlarıyla bir araya gelen Trump, toplantının başında basın mensuplarına kısa bir konuşma yaptı.

"BÜYÜK BİR TANKERE EL KOYDUK"

Başkan Trump, "Bugün ilginç bir gün haber açısından, muhtemelen biliyorsunuzdur, Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduk. Çok büyük bir tanker, el koyduğumuz en büyük tanker." ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK BASKIYI ARTIRACAĞIZ"

Olayla ilgili detay vermeyen Trump, önceki açıklamalarında Venezuela yönetimi üzerindeki ekonomik baskıyı artıracaklarını söylemişti.

Venezuela'dan yola çıkan petrol tankerlerinin çoğunun 'e petrol taşıdığı belirtiliyor.

