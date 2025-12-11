ABD Venezuela açıklarında büyük bir petrol tankerine el koydu

Aylardır süren ve gittikçe tırmanış gösteren ABD ile Venezuela geriliminde yeni bir aşamaya geçildi. Oluşan durumu ABD Başkanı Donald Trump açıkladı.

Beyaz Saray'da iş insanlarıyla bir araya gelen Trump, toplantının başında basın mensuplarına kısa bir konuşma yaptı.

"BÜYÜK BİR TANKERE EL KOYDUK"

Başkan Trump, "Bugün ilginç bir gün haber açısından, muhtemelen biliyorsunuzdur, Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduk. Çok büyük bir tanker, el koyduğumuz en büyük tanker." ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK BASKIYI ARTIRACAĞIZ"

Olayla ilgili detay vermeyen Trump, önceki açıklamalarında Venezuela yönetimi üzerindeki ekonomik baskıyı artıracaklarını söylemişti.

Venezuela'dan yola çıkan petrol tankerlerinin çoğunun Çin'e petrol taşıdığı belirtiliyor.