Ukrayna Rusya'nın 'gölge filosuna' saldırdı! 60 milyon dolarlık petrol taşıyan tankerde büyük hasar

Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'nın "gölge filosuna" ait Dashan adlı petrol tankerine insansız deniz aracı ile saldırı düzenledi. Ukrayna, böylece son iki haftada Rusya'ya ait 3'üncü tankere zarar vermiş oldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 00:53
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 01:14

, 'de 'nın "gölge filosuna" ait petrol tankerlerini hedef almaya devam ediyor. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Karadeniz'de Rusya'nın "gölge filosuna" ait Komor Adaları bayraklı Dashan adlı petrol tankerine "Sea Baby" adlı insansız deniz aracı (İDA) ile düzenledi. Tankerin, Ukrayna karasularından Rusya'nın Novorossiysk liman kentine seyrettiği belirtildi.

UKRAYNA SON 2 HAFTADA 3 TANKERE SALDIRDI

Ukrayna basınına konuşan adı açıklanmayan bir kaynak "Tanker, transponderini kapatmış halde tam hızda seyrediyordu ve ciddi hasar gördü. Son iki hafta içinde, Kremlin'in uluslararası yaptırımları atlatmasına yardımcı olan gölge filosunun üçüncü tankeri devre dışı bırakıldı" dedi.

60 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE PETROL TAŞIYORDU

Tankerin yaklaşık maliyetinin 30 milyon dolar olduğu ve yaklaşık 60 milyon dolar değerinde petrol ürünü taşıdığı tahmin ediliyor. Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğu bilinen tanker, daha önce AB, İngiltere, Kanada, Avustralya ve İsviçre tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD Venezuela açıklarında büyük bir petrol tankerine el koydu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya-Ukrayna Savaşı bitiyor mu? Zelenskiy'den sürpriz sözler! Tarih bile verdi
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#saldırı
#karadeniz
#Gölge Filo
#Petrol Tanker
#Insansuz Denİz Araçlari
#Dünya
