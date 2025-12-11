Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı

Gazeteci Enver Aysever, kendi Youtube kanalında yayınladığı videodaki sağ görüşlüleri hedef alan sözleri nedeniyle gözaltına alındı.

ENVER AYSEVER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Enver Aysever, söz konusu videoda "Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin sağcılarla mücadeleye siz de katılın." ifadelerini kullanmıştı.

TEPKİLER ÜZERİNE YENİ AÇIKLAMA

Sözlerinin tepki çekmesi üzerine sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Aysever, sözlerinin çarpıtıldığını savunup "Her zaman olduğu gibi sözlerimi çarpıtmışlar! Maalesef yayını izlemeden yine hedef göstermişler" dedi.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Enver Aysever, gece saatlerinde polis ekipleri tarafından İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.