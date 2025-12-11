Athletic Bilbao PSG maç sonucu! Direklerin konuştuğu gece

Athletic Bilbao ile Paris Saint-Germain arasındaki karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Bask ekibi ile Fransız temsilcisi, 90 dakika boyunca zaman zaman tempoyu artırıp önemli fırsatlar bulsa da aradıkları golü bulamadı ve mücadele 0-0 bitti.

Maçın ilk anlarından itibaren PSG, oyunun hâkimiyetini ele geçirerek uzun paslar ve tek paslarla topa daha fazla hükmeden taraf oldu.

İkinci yarıda tempo iyiden iyiye arttı. PSG, Khvicha Kvaratskhelia ve Senny Mayulu ile baskısını çoğaltırken, Unai Simón kritik kurtarışlarla ev sahibini oyunda tuttu. 53. dakikada Zaire-Emery’nin sol alt köşeye gönderdiği şutu Simón refleksle çıkardı.

Dakika 80’de Berenguer’in vuruşu üst direkten dönerken, tabelada yine değişiklik olmadı.

90+4’te hakem Daniel Siebert’in son düdüğüyle iki takım da sahadan birer puan alarak ayrıldı.

Bu skorla PSG puanını 13'e, Athletic Bilbao ise 5'e yükseltti.

PSG, 7. hafta mücadelesinde Sporting'e misafir olacak. Bilbao ise Atalanta deplasmanında sahne alacak.