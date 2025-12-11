Menü Kapat
10°
22 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi: Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 22 ilde operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon kapsamında 92 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 07:54
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 09:13

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, örgütü 'a yönelik 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 92 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

92 DEAŞ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINDA

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 92 şüphelinin ekiplerinin 2 hafta süren operasyonlarında yakalandığını belirtti.

22 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

22 İLDE OPERASYON

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca, Adana, Aksaray, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat olmak üzere toplam 22 ilde son 2 haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

22 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

