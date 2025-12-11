10 Aralık Çarşamba reyting sonuçları 2025 || Kuruluş Orhan, Eşref Tek, Sahipsizler, Sakıncalı…Dün en çok ne izlendi?

10 Aralık 2025 reyting sonuçlarına dair ayrıntılar yoğun şekilde merak ediliyor. Dün akşam hem geçmiş sezonlarda izlenme oranlarını alt üst eden yapımlar, hem de yeni sezona hızlı bir giriş yapan diziler aynı anda yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bölümlerin sona ermesiyle senaryolardaki heyecanın yerini, reyting sonuçları heyecanı aldı. Peki, Kuruluş Orhan, Eşref Tek, Sahipsizler, Sakıncalı dizilerinden dün en çok hangisi izlendi? İşte cevabı…