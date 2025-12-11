10 Aralık Çarşamba reyting sonuçları 2025 || Kuruluş Orhan, Eşref Tek, Sahipsizler, Sakıncalı…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
İstanbul
10 Aralık 2025 reyting sonuçlarına dair ayrıntılar yoğun şekilde merak ediliyor. Dün akşam hem geçmiş sezonlarda izlenme oranlarını alt üst eden yapımlar, hem de yeni sezona hızlı bir giriş yapan diziler aynı anda yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bölümlerin sona ermesiyle senaryolardaki heyecanın yerini, reyting sonuçları heyecanı aldı. Peki, Kuruluş Orhan, Eşref Tek, Sahipsizler, Sakıncalı dizilerinden dün en çok hangisi izlendi? İşte cevabı…
10 Aralık Çarşamba akşamı ATV’de Kuruluş Orhan, Kanal D’de Eşref Tek, Star TV’de Sahipsizler, Now TV’de ise Sakıncalı dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Devasa bütçelerle hazırlanan yapımlar akşam kuşağında milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlerken reyting sonuçları günün ilk saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı…
Dün akşam ATV’de Kuruluş Orhan 7. Bölümüyle, Kanal D’de Eşref Tek 25. Bölümüyle, Star TV’de Sahipsizler 41. Bölümüyle, Now TV’de ise Sakıncalı dizisi 4. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde TV8’de MasterChef All Star ile heyecanlı anlar yaşanırken, TRT1’de yabancı sinema Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, Show TV’de ise Rüya Gibi dizisinin tekrar bölümü yayınlandı.
Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 10 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.