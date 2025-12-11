Fenerbahçe Brann arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! İki takımın karşılaşmaları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak olan karşılaşma için bekleyiş devam ederken iki takım da galibiyet almayı hedefliyor. Kazandığı 2 maçı sahasında oynayan Fenerbahçe, deplasmanda çıktığı 2 maçta ise Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olup, Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı.

FENERBAHÇE BRANN ARASINDAKİ GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR VE SONUÇLARI

Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak olan karşılaşma Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak. İki takım daha önce hiç karşılaşmadı. Bu nedenle maç geçmişleri bulunmuyor. İki takım da bu akşam ilk kez karşı karşıya gelecekler.

FENERBAHÇE İLE BRANN DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak olan müsabaka için bekleyiş devam ediyor. İki takım daha önce karşı karşıya gelmezken bugün tarihinde ilk defa mücadele edecekler.

FENERBAHÇE BRANN MAÇININ SAATİ BELLİ OLDU

Bu akşam Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabaka 23.00'te başlayacak. Norveç'in genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken maçın oynanacağı Bergen kentinde yarın hava sıcaklığının 8 ile 10 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminine göre yarın tüm gün boyunca yağmur yağması da beklentiler arasında.

FENERBAHÇE BRANN MAÇ KAMP KADROSU

Ederson Moraes, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Haydar Karataş, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.