Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Fenerbahçe Brann arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! İki takımın karşılaşmaları

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bu akşam Fenerbahçe ile Brann karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabaka öncesinde ise iki takım arasındaki geçmiş tüm maçlar araştırıldı. Avrupa Ligi'nde bu akşamın maç programına göre oynanacak olan karşılaşma öncesinde Fenerbahçe ile Brann daha önce karşılaştı mı merak edildi. 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplayan Fenerbahçe, 20. sırada yer alıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Brann arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! İki takımın karşılaşmaları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 08:49
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 08:49

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'nde bu akşam oynanacak olan karşılaşma için bekleyiş devam ederken iki takım da galibiyet almayı hedefliyor. Kazandığı 2 maçı sahasında oynayan , deplasmanda çıktığı 2 maçta ise Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olup, Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı.

FENERBAHÇE BRANN ARASINDAKİ GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR VE SONUÇLARI

Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak olan karşılaşma Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak. İki takım daha önce hiç karşılaşmadı. Bu nedenle maç geçmişleri bulunmuyor. İki takım da bu akşam ilk kez karşı karşıya gelecekler.

Fenerbahçe Brann arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! İki takımın karşılaşmaları

FENERBAHÇE İLE BRANN DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak olan müsabaka için bekleyiş devam ediyor. İki takım daha önce karşı karşıya gelmezken bugün tarihinde ilk defa mücadele edecekler.

FENERBAHÇE BRANN MAÇININ SAATİ BELLİ OLDU

Bu akşam Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabaka 23.00'te başlayacak. Norveç'in genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken maçın oynanacağı Bergen kentinde yarın hava sıcaklığının 8 ile 10 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminine göre yarın tüm gün boyunca yağmur yağması da beklentiler arasında.

Fenerbahçe Brann arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! İki takımın karşılaşmaları

FENERBAHÇE BRANN MAÇ KAMP KADROSU

Ederson Moraes, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Haydar Karataş, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Brann Fenerbahçe maçı canlı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maç saati
ETİKETLER
#Futbol
#avrupa ligi
#mac
#Fenerbahçe
#Brann
#Takımlar
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.