Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Bugün Mersin'de yağmur var mı? 11 Aralık Perşembe Tarsus hava durumunu MGM paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Mersin'de yağmur var mı merak edilirken günlük hava durumu tahmini paylaşıldı. Sabah saatlerinde kapalı olan havanın öğle saatlerine doğru yağışa dönme ihtimali vatandaşın gündemine yerleşti. 11 Aralık Mersin Tarsus hava durumu da MGM tarafından paylaşıldı.

verilerine göre bugün 'de durumu da öğrenildi. Erken saatlerde kapalı bir havaya uyananlar yağmur yağacak mı merak ederken ilk olarak günlük hava durumunu kontrol etti. Son günlerde etkili olan kapalı hava ile beraber yağmur beklentisi de arttı.

BUGÜN MERSİN'DE YAĞMUR VAR MI 11 ARALIK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Mersin'de yağmur beklenmiyor. 11 Aralık Perşembe gününün tahmininin paylaşılmasının ardından Mersin'de yağmur durumu da belli oldu. Beklentilere göre bugün Mersin'de yağmur beklentisi bulunmazken hava sıcaklıkları 14-18 derecelerde seyir edecek. Bugün genel olarak kapalı ve bulutlu havanın hakim olacağı bölgede bu hafta sadece pazar günü yağış bekleniyor.

BUGÜN TARSUS'TA YAĞMUR YAĞACAK MI?

MGM tarafından paylaşılan raporlara göre 'ta yağmur beklentisi bulunmuyor. Bugün erken saatlerden itibaren kapalı bir hava hakim olurken sıcaklıklar da 15 derecelerde seyir edecek. Genel olarak kapalı ve bulutlu hava hakim olacak. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri hava ara ara bulutlu ve güneşli olarak seyrederken, Pazar günü yağış bekleniyor.

BU YIL KAR YAĞIŞLARI AZ OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, , "Ülkemizde sadece Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Diğer yerlerde yağışlar genelde yağmur şeklinde olacak." dedi.

Analizlere göre ocak, şubat ve mart ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceğine söyleyen Şahbaz, şunları kaydetti:

"Yağış olarak Ege ve Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde ancak diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında olacak. Hava sıcaklıklarına bağlı olarak genel olarak kar yağışlarının ülkemiz genelinde geçmiş yıllara göre daha az olacağını söyleyebiliriz."

