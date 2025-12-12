Menü Kapat
SON DAKİKA!
Gündem
Ali Yerlikaya Kayseri'deki olay sonrası paylaştı: 'Dur ihtarı'na uymayanlara 200 bin lira ceza uygulanacak

Kayseri'de trafik uygulamasında ‘dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün, trafik polisine çarparak kaçtığı olayla ilgili paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Dur ihtarına uymadığı için son 6 yılda 9 şehidimiz, 16 gazimiz var" sözleriyle vahim tabloyu açıkladı. Yerlikaya ayrıca böyle bir durumda 2 bin 167 TL ceza uygulandığını, yeni düzenlemeyle bunun 200 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi üzerinde trafik uygulaması yapan polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan M.A.A. yönetimindeki otomobil, polis memuruna çarparak kaçtı.

YARALI POLİS HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de polis memurunu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Ali Yerlikaya Kayseri'deki olay sonrası paylaştı: 'Dur ihtarı'na uymayanlara 200 bin lira ceza uygulanacak

ALKOLLÜ ÇIKTI

Ekipler tarafından M.A.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda, M.A.A.'nın kaçtığı otomobil aynı mahallede uygulama noktasına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olan Hamidiye Caddesi üzerinde park halinde bulundu. Kameraya da yansıyan görüntülerin ardından çalışma başlatan ekipler araç sürücüsü M.A.A.'yı yakaladı. 0.83 promil alkollü çıkan süpheliye 6 maddeden 97 bin TL para cezası kesildi.

BAKAN YERLİKAYA: SON 6 YILDA 9 ŞEHİDİMİZ, 16 GAZİMİZ VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak daha önceki benzer durumlarla ilgili acı tabloyu ortaya koydu.

Ali Yerlikaya Kayseri'deki olay sonrası paylaştı: 'Dur ihtarı'na uymayanlara 200 bin lira ceza uygulanacak

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yol uygulaması sırasında, dur ihtarına uymayarak, görevli polislerimizi sürükleyip, çarparak olay yerinden kaçmaya çalışan M.A.A. isimli sürücü yakalandı. Dur ihtarına uymadığı için son 6 yılda 9 şehidimiz, 16 gazimiz var.

"BU YAPTIRIM CAYDIRICI OLABİLİR Mİ?"

Yürürlükteki trafik kanununa göre bu sürücüye 2167 TL idari yaptırım uygulanıyor. Sizce bu idari yaptırım caydırıcı olabilir mi? Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre "dur" İhtarına uymayan sürücülere; 200 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. M.A.A. isimli sürücü dur ihtarına uymamanın yanında polislerimize kasten aracıyla çarptığı için mahkemece tutuklandı. Gereği yapıldı."

