Kahramanmaraş'ta acı olay! 10 gündür otogarda kalan avukat oturduğu koltukta hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesinde yer alan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, bölgeyi sarsan bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 10 gündür otogarda ikamet ettiği tespit edilen bir avukat, yolcu bekleme koltuklarında hareketsiz vaziyette bulundu.

10 GÜNDÜR OTOGARDA KALDIĞI ÖĞRENİLDİ

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 10 gündür otogarda kalan 54 yaşındaki Alpaslan Köybaşı'nın yolcu dinlenme koltuklarına oturur vaziyette hareketsiz olduğunu gören zabıta ekipleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgede görevli polis ile sağlık ekiplerini yönlendirdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan inceleme sonrasında avukat olduğu öğrenilen Köybaşı'nın cenazesi adli tıpa götürüldü. Şahsın kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilirken kesin sebebinin otopsi sonrasında belli olacağı bildirildi.

İSTANBUL BAROSU'NA KAYITLI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İstanbul Barosu'na kayıtlı olduğu ortaya çıkan avukatın en son sabah saat 05.00 sıralarında otogarda çorba içtiği, 07.00 gibi de lavaboya gidip geldiği öğrenildi.