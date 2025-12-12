Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kahramanmaraş'ta acı olay! 10 gündür otogarda kalan avukat oturduğu koltukta hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta 10 gündür otogarda kaldığı öğrenilen 54 yaşındaki avukat Alpaslan Köybaşı oturduğu koltukta hayatını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 18:30
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 18:40

Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesinde yer alan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, bölgeyi sarsan bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 10 gündür otogarda ikamet ettiği tespit edilen bir , yolcu bekleme koltuklarında hareketsiz vaziyette bulundu.

10 GÜNDÜR OTOGARDA KALDIĞI ÖĞRENİLDİ

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 10 gündür otogarda kalan 54 yaşındaki Alpaslan Köybaşı'nın yolcu dinlenme koltuklarına oturur vaziyette hareketsiz olduğunu gören zabıta ekipleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgede görevli polis ile sağlık ekiplerini yönlendirdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kahramanmaraş'ta acı olay! 10 gündür otogarda kalan avukat oturduğu koltukta hayatını kaybetti

ÖLÜM SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan inceleme sonrasında avukat olduğu öğrenilen Köybaşı'nın cenazesi adli tıpa götürüldü. Şahsın sonucu öldüğü değerlendirilirken kesin sebebinin otopsi sonrasında belli olacağı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta acı olay! 10 gündür otogarda kalan avukat oturduğu koltukta hayatını kaybetti

İSTANBUL BAROSU'NA KAYITLI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

'na kayıtlı olduğu ortaya çıkan avukatın en son sabah saat 05.00 sıralarında otogarda çorba içtiği, 07.00 gibi de lavaboya gidip geldiği öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakımevine yerleştirilecekti! Zihinsel engelli vatandaş ölü bulundu! Baba ve oğlu yakalandı
Maltepe'de korkunç olay: Kargo çalışanı aracın içinde ölü bulundu!
ETİKETLER
#avukat
#ölüm
#kalp krizi
#otogar
#İstanbul Barosu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.