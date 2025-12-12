Asgari Ücret Komisyonu ilk toplantısı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısına başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgarî ücret tespit komisyonu toplantısı öncesi işçi ve işveren kesimiyle ön toplantı gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıya, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun tarafları olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri davet edildi.

İşçi kesimini TÜRK-İŞ'in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil ettiği komisyonda, gözler komisyonun yapısıyla ilgili yasal düzenleme yapılmaması halinde toplantıya katılmayacaklarını açıklayan TÜRK-İŞ'e çevrildi.

TÜRK-İŞ heyetinin toplantıya katılması beklenmezken, işçi tarafının taleplerini içeren bir mektıp paylaşıldı. Mektubun içeriği henüz bilinmiyor.

AŞIRILIKLAR HER ZAMAN ZARARLIDIR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da "Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi"nin özel oturumuna katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret konusunda, "Bir denge noktası bulmak önemli. Aşırılıklar her zaman zararlıdır; önemli olan dengeyi, yani orta noktayı bulmaktır" dedi.

