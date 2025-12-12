Asgari ücret toplantısı bitti mi? 2025 asgari ücret zammı toplantısında son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıya, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun tarafları olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri davet edilirken, gözler toplantının biteceği saate çevrildi.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı henüz sona ermedi. 14.00'te başlayan toplantı halen devam ederken birkaç saat içerisinde sonlanması bekleniyor. 2026 yılında uygulanacak olan zam oranı 3-4 toplantının ardından sonuçlanacak.

Bakan Vedat Işıkhan, "Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE OLDU?

Asgari ücret, aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olurken, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanmakta. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. Asgari ücret toplantısında sonuç henüz çıkmadı.