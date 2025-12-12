Galatasaray bu hafta kiminle oynuyor? Süper Lig'de bu haftanın programı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ederken Galatasaray'ın bu haftaki rakibi de merak edildi. Taraftarların heyecanla beklediği müsabaka yarın 20.00'de başlayacak. Sarı kırmızılı ekibin rakibi ise TFF tarafından paylaşılan fikstürde yer aldı.

GALATASARAY BU HAFTA KİMİNLE OYNUYOR?

Trendyol Süper Lig ekibi olan Galatasaray'ın 16. haftada oynayacağı maçtaki rakibi belli oldu. Sarı kırmızılı ekip bu hafta Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabakanın tarihi 13 Aralık Cumartesi olarak belirlendi. Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak.



GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇ BİLETİ NE KADAR?

13 Aralık günü oynanacak olan karşılaşmanın maç biletleri satışa çıktı. İşte fiyatlar:

BATI ALT D - ₺10.000,00

BATI ALT C-E - ₺7.500,00

BATI ALT A-B-F-G - ₺4.750,00

BATI ÜST C-D - ₺4.750,00

BATI ÜST A-B-E-F - ₺4.000,00

DOĞU ALT C-D-E - ₺4.750,00



DOĞU ALT A-B-F-G - ₺4.000,00

DOĞU ÜST C-D-E - ₺4.000,00

DOĞU ÜST A-B-F-G - ₺3.500,00

GÜNEY KALE ARKASI ALT - ₺3.000,00

GÜNEY KALE ARKASI ÜST - ₺3.000,00

KUZEY KALE ARKASI ALT - ₺3.000,00

KUZEY KALE ARKASI ÜST - ₺3.000,00

MİSAFİR TRİBÜN - ₺3.900,00

SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig'de 16. haftada oynanacak olan müsabakalar ve tarihleri şöyle:

2.12.2025 – Kasımpaşa A.Ş. – Gençlerbirliği

13.12.2025 – Çaykur Rizespor A.Ş. – İKAS Eyüpspor

13.12.2025 – Zecorner Kayserispor – Corendon Alanyaspor

13.12.2025 – Hesap.com Antalyaspor – Galatasaray A.Ş.

14.12.2025 – Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. – Göztepe A.Ş.

14.12.2025 – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Kocaelispor

14.12.2025 – Trabzonspor A.Ş. – Beşiktaş A.Ş.

14.12.2025 – Samsunspor A.Ş. – Rams Başakşehir Futbol Kulübü

15.12.2025 – Fenerbahçe A.Ş. – Tümosan Konyaspor