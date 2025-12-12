Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray bu hafta kiminle oynuyor? Süper Lig'de bu haftanın programı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de mücadele eden Galatasaray'ın bu hafta kiminle oynayacağı araştırılırken Türkiye Futbol Federasyonu 16. haftanın fikstürünü paylaştı. Bu hafta her zamanki gibi nefes kesen müsabakalar oynanırken Galatasaray'ın maçının tarihi de duyuruldu. Binlerce taraftar yarın stadyuma akın edecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray bu hafta kiminle oynuyor? Süper Lig'de bu haftanın programı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 16:05

'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ederken 'ın bu haftaki rakibi de merak edildi. Taraftarların heyecanla beklediği müsabaka yarın 20.00'de başlayacak. Sarı kırmızılı ekibin rakibi ise TFF tarafından paylaşılan fikstürde yer aldı.

GALATASARAY BU HAFTA KİMİNLE OYNUYOR?

Trendyol Süper Lig ekibi olan Galatasaray'ın 16. haftada oynayacağı maçtaki rakibi belli oldu. Sarı kırmızılı ekip bu hafta ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabakanın tarihi 13 Aralık Cumartesi olarak belirlendi. Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak.

Galatasaray bu hafta kiminle oynuyor? Süper Lig'de bu haftanın programı

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇ BİLETİ NE KADAR?

13 Aralık günü oynanacak olan karşılaşmanın maç biletleri satışa çıktı. İşte fiyatlar:

BATI ALT D - ₺10.000,00
BATI ALT C-E - ₺7.500,00
BATI ALT A-B-F-G - ₺4.750,00
BATI ÜST C-D - ₺4.750,00
BATI ÜST A-B-E-F - ₺4.000,00
DOĞU ALT C-D-E - ₺4.750,00

Galatasaray bu hafta kiminle oynuyor? Süper Lig'de bu haftanın programı


DOĞU ALT A-B-F-G - ₺4.000,00
DOĞU ÜST C-D-E - ₺4.000,00
DOĞU ÜST A-B-F-G - ₺3.500,00
GÜNEY KALE ARKASI ALT - ₺3.000,00
GÜNEY KALE ARKASI ÜST - ₺3.000,00
KUZEY KALE ARKASI ALT - ₺3.000,00
KUZEY KALE ARKASI ÜST - ₺3.000,00
MİSAFİR TRİBÜN - ₺3.900,00

Galatasaray bu hafta kiminle oynuyor? Süper Lig'de bu haftanın programı

SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig'de 16. haftada oynanacak olan müsabakalar ve tarihleri şöyle:

2.12.2025 – Kasımpaşa A.Ş. – Gençlerbirliği
13.12.2025 – Çaykur Rizespor A.Ş. – İKAS Eyüpspor
13.12.2025 – Zecorner Kayserispor – Corendon Alanyaspor
13.12.2025 – Hesap.com Antalyaspor – Galatasaray A.Ş.
14.12.2025 – Gaziantep Kulübü A.Ş. – Göztepe A.Ş.
14.12.2025 – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Kocaelispor
14.12.2025 – Trabzonspor A.Ş. – Beşiktaş A.Ş.
14.12.2025 – Samsunspor A.Ş. – Rams Başakşehir Futbol Kulübü
15.12.2025 – Fenerbahçe A.Ş. – Tümosan Konyaspor

Galatasaray bu hafta kiminle oynuyor? Süper Lig'de bu haftanın programı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan Barış Alper ve Abdülkerim Bardakcı için flaş hamle
ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#galatasaray
#süper lig
#antalyaspor
#mac
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.