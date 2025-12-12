Menü Kapat
13°
 | Berrak Arıcan Baş

Bombanın türü yanlış belirlenince olanlar oldu: Onlarca kişi evsiz kaldı

Almanya'nın Hanau şehrinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın türü yanlış tespit edilince olanlar oldu. Bombanın etkisiz hale getirilmesi için patlatıldığı esnada 28 konut hasar aldı, 58 kişi evsiz kaldı.

IHA
12.12.2025
12.12.2025
Almanya'nın Hanau şehrinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık bomba kontrollü olarak patlatıldı. Fakat patlamanın şiddetiyle 28 konutta hasar meydana geldi, 58 kişi evsiz kaldı.

Bombanın türü yanlış belirlenince olanlar oldu: Onlarca kişi evsiz kaldı

''HALKA YARDIM SAĞLANACAK''

Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky bazı ailelerin Noel'i başka yerlerde kutlamak zorunda kalacağını söyledi. Şehir yönetimi olaydan etkilenen halka hızlı bir şekilde her türlü yardımın sağlanacağını duyurdu. Kaminsky bölgede oturan 4 bin 500 kişinin önceden tahliye edildiği, herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtildi.

Bombanın türü yanlış belirlenince olanlar oldu: Onlarca kişi evsiz kaldı

BOMBANIN TÜRÜ YANLIŞ BELİRLENDİ

Olayın ardından yapılan araştırmada görevlilerin bombanın türünü yanlış belirledikleri, bu nedenle hasarın öngörülmediği tespit edildi. Patlatılan bombanın beklenenin aksine savaş sırasında uçaklardan atılan mühimmat değil, tahribat gücü yüksek özel bir bomba türü olduğu anlaşıldı.

Yetkililer bombanın etkisiz hale getirilmesi sırasında mühimmatın bulunduğu noktanın bin metre yarıçapındaki binaların tahliye edildiği, bölgenin araç ve toplu taşıma trafiğine kapatıldığını, ayrıca olay yerinin çevresine koruma amaçlı 15 nakliye konteynerinden oluşan bir duvar inşa edildiğini bildirdi.

ETİKETLER
#Dünya
