ABD'de doğal gaz faciası! 3 ev havaya uçtu, çok sayıda yaralı var

ABD'nin California eyaletinde bir evde doğal gaz faciası yaşandı. Doğal gaz nedeniyle ev havaya uçarken, itfaiyeden yapılan açıklamada San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki bir mahallede yaşanan patlamanın ardından yangın çıktığı aktarıldı.

Şiddetli patlamada 6 kişinin yaralandığı, 3 evin de tamamen yıkıldığı kaydedildi.

İNŞAAT EKİBİ BORU HATTINA ZARAR VERDİ

Patlamanın bir inşaat ekibin çalışmaları sırasında yer altındaki doğal gaz boru hattına zarar vermesi sonucu yaşandığı aktarıldı.