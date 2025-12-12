ABD'de doğal gaz faciası! 3 ev havaya uçtu, çok sayıda yaralı var

Kategoriler
ABD'nin California eyaletinde bir evde doğal gaz faciası yaşandı. Doğal gaz nedeniyle ev havaya uçarken, itfaiyeden yapılan açıklamada San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki bir mahallede yaşanan patlamanın ardından yangın çıktığı aktarıldı.
Şiddetli patlamada 6 kişinin yaralandığı, 3 evin de tamamen yıkıldığı kaydedildi.
Patlamanın bir inşaat ekibin çalışmaları sırasında yer altındaki doğal gaz boru hattına zarar vermesi sonucu yaşandığı aktarıldı.