Staj ve çıraklık ile kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun kötü haberi verdi

KADEMELİ EMEKLİLİK BEKLEYEN

Emeklilikte yaşa takı­lanlar (EYT) düzenlemesi 8 Ey­lül 1999’dan önce sigortalı olan­ları kapsadı.

Erdursun, "9 Eylül 1999 ile 30 Ni­san 2008 arasında ilk defa si­gortalı olan kişiler bu düzenle­menin dışında kaldı. Öte yandan 1 Mayıs 2008’den sonra sigortalı olanlar için za­ten kademeli yaş sistemi uygu­lanıyor. Bu nedenle 1999–2008 arasında sigortalı olan kişiler de benzer bir kademe düzenlemesi yapılmasını talep ediyor" diyerek kademeli emeklilik bekleyenlerin de sayısının yükseldiğini belirtti.

