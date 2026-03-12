Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Staj ve çıraklık ile kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun kötü haberi verdi

Mart 12, 2026 11:01
1
staj ve çıraklık mağdurları, doğum borçlanması, kademeli emeklilik

Emekli maaşı düşüklüğü, prim sis­teminin emekli aylıklarına etkisi, doğum borçlanması, kademeli emeklilik bekleyenler, staj ve çıraklık mağdurları gibi birçok kesin sosyal güvenlik kurumunda revizyon bekliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bugün Dünya'daki köşe yazısında çözüm süreçleriyle ilgili kritik bilgiler verdi.

2
Düşük emekli aylıkları ve aylık bağlama oranları

DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI VE AYLIK BAĞLAMA ORANLARI

Sosyal güvenlik sisteminde en çok tartışılan konuların başın­da düşük emekli aylıkları geli­yor. Erdursun, bunun temel nedenlerinden birinin yıllar içinde aylık bağla­ma oranlarının düşürülmesi olduğunu söyledi. Buna göre, çalışma süresi uzasa bile emekli aylığındaki artış sınırlı kaldı. Yüksek prim ödenmesine rağmen emekli aylıklarının bek­lenenden düşük kalabildiği du­rumlar ortaya çıktı.
 

3
2008 sonrası memurların emeklilik sorunu

2008 SONRASI MEMURLARIN EMEKLİLİK SORUNU

Sosyal güvenlik sisteminde önemli bir ayrım 1 Ekim 2008 tarihinden önce ve sonra göreve başlayan memurlar arasında bu­lunuyor. Erdursun, "Eski sistemde memurların emekli aylıkları belirlenirken derece, kademe, ek gösterge ve çeşitli tazminatlar önemli rol oynuyordu. Ancak 2008 sonrası memurlar için emekli aylıkları prime esas kazanç üzerinden he­saplanıyor. Emekli aylığı bu dü­şük kazanç üzerinden hesaplandığı için ileride emekli olacak memurların çok daha dü­şük emekli maaşıyla karşılaşabi­leceği durumu ortaya çıkıyor" dedi.
 

4
DOĞUM BORÇLANMASI

DOĞUM BORÇLANMASI

Kadın çalışanlara tanınan do­ğum borçlanması hakkının, sosyal güvenlik sisteminde önemli bir düzenleme olmasına rağmen tüm kadınları kapsamadığı bilgisini veren Erdursun, sigortalı olmadan önce doğum yapan kadınlar do­ğum borçlanmasından yararla­namadığının altını çizdi.

 

5
Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi beklentisi

BAĞKUR PRİM SAYISININ AZALMASI

SSK’lı çalışanlar için emeklilikte prim gün şartı işe başlama tarihine göre değişiyor.

Erdursun, "8 Eylül 1999’a kadar işe girenlerden 5000–5975 gün, 9 Eylül 1999–30 Nisan 2008 arasında işe başlayanlardan 7000 gün, 1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlerden ise 7200 gün prim isteniyor. Bağ-Kur’lularda ise 8 Eylül 1999 öncesi kadınlardan 7200, erkeklerden 9000 gün; 9 Eylül 1999 sonrası için kadın ve erkeklerden 9000 gün prim şartı bulunuyor" dedi.
 

6
Bağ-Kur tescil mağdurları

BAĞ-KUR TESCİL MAĞDURLARI

Özellikle 4 Ekim 2000 tarihin­den önce kendi adına iş yeri açan veya şirket ortağı olan bazı ki­şiler çeşitli nedenlerle Bağ-Kur kayıtlarını zamanında yaptıra­madığını hatırlatan Erdursun, bu nedenle fiilen çalıştık­ları dönemlerin sigortalılık süresi­ne dahil edilmediğini vurguladı.
 

7
Staj ve çıraklık başlangıcının emeklilikte sayılmaması

STAJ VE ÇIRAKLIK MAĞDURLARI

Meslek lisesi öğrencileri ve çı­raklar staj yaptıkları dönemde sigortalı olarak gösterildiğini belirten Erdursun, "An­cak bu sigorta yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigortasını kapsıyor. Bu nedenle staj sigortası emeklilik başlangıcı olarak ka­bul edilmiyor" şeklinde konuştu.
 

8
Emeklilikte kademe bekleyenler

KADEMELİ EMEKLİLİK BEKLEYEN

Emeklilikte yaşa takı­lanlar (EYT) düzenlemesi 8 Ey­lül 1999’dan önce sigortalı olan­ları kapsadı.

Erdursun, "9 Eylül 1999 ile 30 Ni­san 2008 arasında ilk defa si­gortalı olan kişiler bu düzenle­menin dışında kaldı. Öte yandan 1 Mayıs 2008’den sonra sigortalı olanlar için za­ten kademeli yaş sistemi uygu­lanıyor. Bu nedenle 1999–2008 arasında sigortalı olan kişiler de benzer bir kademe düzenlemesi yapılmasını talep ediyor" diyerek kademeli emeklilik bekleyenlerin de sayısının yükseldiğini belirtti.
 

9
sosyal gü­venlik ve çalışma hayatı

Erdursun, bütün bu başlıklara son dönemde sosyal gü­venlik ve çalışma hayatıyla ilgi­li kapsamlı bir yasal düzenlemenin henüz gündeme gelmediğinden bahsetti ve kamuoyuna yansıyan net bir yasa teklifi veya taslak bulunmadığının altını çizerek milyonlarca kişiye kötü haberi verdi.

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.