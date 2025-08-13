Avusturya'da doğal gaz borusu havaya uçtu! Ölü ve yaralı var

Avustralya'nın Mödling şehrindeki bir inşaat alanında patlama meydana geldi. Yetkililer, inşaatta çalışan işçilerin doğal gaz borusu üzerinde çalıştığı sırada patlama yaşandığını, bir işçinin hayatını kaybettiğini, bir işçinin de ağır yaralandığını bildirdi.

Yaralının başkent Viyana'daki bir hastaneye nakledildiğini aktaran yetkililer, patlama sonrası polis ve itfaiye ekiplerinin çevredeki evleri tahliye ettiğini belirtti.

PATLAMANIN NEDENİ: GAZ SIZINTISI

Yetkililer, patlamanın bir gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiğini değerlendirdiklerini, ekiplerin sorunu giderdiğini, dolayısıyla halk için tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Öte yandan patlamayla ilgili soruşturma açıldığı kaydedildi.