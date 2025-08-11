ABD'de patlama: Çok sayıda işçi yaralandı!

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Allegheny County bölgesi yakınlarında bulunan çelik fabrikasında patlama meydana geldi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Pensilvanya'ya bağlı Allegheny County'den yetkililer, bölgedeki çelik fabrikasında yerel saatle 10.50 civarında patlama olduğunu açıkladı. Patlama nedeniyle onlarca kişinin yaralandığını ve enkaz altında kaldığını belirten yetkililer, 5 yaralının hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Yetkililer, enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Öte yandan, patlamada henüz can kaybı olmadığı açıklandı.