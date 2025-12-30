'Casperlar' iddianamesinde dikkat çeken 'Daltonlar' ve 'Çirkinler' detayı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, Bahçelievler başta olmak üzere Bağcılar, Küçükçekmece ilçelerine ve İstanbul genelinde, faaliyet gösteren 'Casperlar' silahlı suç örgütüne yönelik geçtiğimiz günlerde çeşitli adreslere operasyonlar düzenlenmiş ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda, yürütülen soruşturma tamamlandı ve bu soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında, şahısların eylemlerinin ülke çapına yayıldığı, örgütün suç gelirleriyle kazandığı ve toplum üzerinde korku, sindirme ve baskı oluşturmayı amaçladıkları değerlendirildi.

ÖRGÜTÜN YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ VE LİDER KADROSU

Emniyet birimlerinin yaptığı teknik ve fiziki takipler, örgütün tarihsel gelişimini de gün yüzüne çıkardı. 2008-2018 yılları arasındaki boşluktan faydalanarak güç kazanan yapının, 2020 yılından itibaren "Hamuş" kod adlı İsmail Atız liderliğinde yeni bir sürece girdiği belirlendi. İddianamede yer alan detaylara göre, örgüt 2021 yılından itibaren yönetim modelini yurt dışına taşıdı ve faaliyetlerini sınır ötesinden yönetmeye başladı.

SUÇ ÖRGÜTLERİ ARASINDAKİ İTTİFAK VE HUSUMET DENGESİ

Soruşturma dosyası, İstanbul’daki yerel suç grupları arasındaki kanlı rekabeti ve iş birliklerini de deşifre etti. Yapılan tespitlere göre:

"Örgütün, 2023-2024 yılları arasında, 'Çirkinler' olarak bilinen suç örgütü ile eylem ve fikir birlikteliği kurarak etkinlik alanını genişlettikleri, 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütü ile de husumet içerisinde oldukları tespit edildi."