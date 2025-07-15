İstanbul'da 'Casperlar' suç örgütüne operasyonda gözaltına alınan 70 şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada "Hamuş" kod adlı İsmail Atız liderliğindeki "Casperlar" suç örgütünün Bahçelievler, Bağcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde ‘kasten öldürme', ‘uyuşturucu madde ticareti', ‘fuhuş' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karıştıkları tespit edilmişti. 11 Temmuz tarihinde 231 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonlarda 79 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 5 adet ruhsatsız tabanca, 190 fişek, 46 uyuşturucu hap, 940 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 79 şüpheliden 70'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken; 9'unun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.