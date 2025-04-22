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 | Bengül Arıca

Beşiktaş'taki cinayetle ilgili yeni gelişme! 'Casperlar' detayı şoke etti! Her şeyi itiraf edip tek tek anlattı

İstanbul Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili Kadir N. isimli şüpheli gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden şüpheli 50 bin euro karşılığında cinayeti işlediğini kabul etti. Ayrıca Kadir N'nin ifadesinde söylediği "Uğurcan adlı kişi bana silahı verdi, sosyal medyada 'Casperlar' ismini kullanıyordu" demesi, soruşturmanın sosyal medya bağlantılarını da içerecek şekilde derinleşmesine neden oldu. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 10:30

İstanbul Beşiktaş'ta bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Saldırının arkasından çıkan organize suç örgütü detayı şoke etti. Saldırgan Kadir N., ifadesinde tetikçilik teklifinin Arda A. adlı bir şahıs tarafından yapıldığını ve olaydan sonra kendisine yurt dışına kaçması için yardım edileceğinin söylendiğini itiraf etti. Ailesiyle birlikte zorlu yaşam koşullarında mücadele ettiğini, bir dönem tekstil atölyelerinde çalıştığını belirten N., geçtiğimiz günlerde Kocaeli Darıca'dan İstanbul'a getirildiğini, burada A. ve diğer şüphelilerle tanıştırıldığını ifade etti.

50 BİN EURO KARŞILIĞINDA CİNAYET

İfadesinde, "Beni bu iş için seçtiler. Bana 50 bin euro vereceklerini söylediler. Kabul etmezsem beni öldüreceklerini söylediler. Üzerimde baskı vardı. Arda A. bu işi yapmamı istedi, beni yönlendiren oydu." dedi.

Beşiktaş'taki cinayetle ilgili yeni gelişme! 'Casperlar' detayı şoke etti! Her şeyi itiraf edip tek tek anlattı

KORKUNÇ OLAYI DETAYLARIYLA ANLATTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kadir N., cinayet anını tüm detaylarıyla anlattı. Beşiktaş Çarşı'da bir kafede oturan hedef kişinin fotoğrafını önceden gördüğünü, olay günü motosikletle bölgeye geldiğini ve olay yerinde tetiğe bastığını belirtti. Ardından ise hazırlanan kaçış planı devreye girdi. "Silahı bana Uğurcan verdi. Arda bana ne zaman ateş edeceğimi söyledi. Olaydan sonra motosikletle oradan ayrıldık. Kaçarken sokaklara dağıldık. Ben daha sonra Edirne'ye gittim, oradan Yunanistan'a kaçıracaklardı," ifadeleriyle olay sonrası planı da aktardı.

KOD ADLAR, SAHTE KİMLİKLER, NAKİT ÖDEMELER

N., Arda A., Eray T., Uğurcan ve Ali T. isimli şahısların organize şekilde hareket ettiğini, kendisinin yalnızca tetikçilik yaptığını, tüm planın bu kişilerce kurulduğunu iddia etti. Özellikle "Uğurcan adlı kişi bana silahı verdi, sosyal medyada 'Casperslar' ismini kullanıyordu" demesi, soruşturmanın sosyal medya bağlantılarını da içerecek şekilde derinleşmesine neden oldu. Uğurcan'ın sahte isim kullandığını ve kendisiyle sosyal medya üzerinden iletişim kurduğunu anlatan N., suç örgütü üyelerinin iletişim için gizli hesaplar ve kod isimler kullandığını belirtti.

KAFA KARIŞTIRAN PARA TRAFİĞİ VE KAÇIŞ GÜZERGÂHI

N., ifadesinde cinayet sonrası Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçmayı planladıklarını, sınırda kendisini bir araçla alacaklarını, 5000 Euro ödeme yapıldığını ve Yunanistan'a geçtiğinde kalan paranın eline ulaştırılacağını belirtti. Ayrıca, Edirne'de kaçış planını organize eden kişilerin yanında, olaydan sonra "bana ne yapacağımı, nereye gideceğimi söylediler" diyerek, kendisinin suç şebekesinin bir aracı olduğunu dile getirdi.

Beşiktaş'taki cinayetle ilgili yeni gelişme! 'Casperlar' detayı şoke etti! Her şeyi itiraf edip tek tek anlattı

ŞÜPHELİ ŞAHISLAR TEK TEK TEŞHİS EDİLDİ

Kadir N.'ye, savcılık sorgusunda bazı şüpheli şahısların fotoğrafları gösterildi. Bu şahıslardan 1 numaralı kişi Ali T.'yi tanıdığını, Arda A.'yı cinayet planlayıcısı olarak gördüğünü, Eray T.'nin olay günü kendisiyle birlikte hareket ettiğini, Burhan B.'nin ise sadece tanıdığı biri olduğunu ifade etti. Ayrıca Uğurcan'ın olayın yöneticilerinden biri olduğunu ve silahı sağlayan kişi olduğunu söyledi.

ÖRGÜT BAĞLANTISI GÜÇLENİYOR

Kadir N.'nin detaylı ifadesi, olayın bireysel bir suç olmaktan ziyade organize şekilde planlanmış bir suikast olduğunu ortaya koydu. Kadir N., hedef şahsı tanımadığını, yalnızca kendisine verilen fotoğraf üzerinden tespit ettiğini belirtirken, ifadesi soruşturmadaki diğer bulgularla örtüşüyor.

MİNGUZZİ CİNAYETİ "ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ" KAPSAMINA ALINDI

Öte yandan İstanbul Kadıköy Salı Pazarı'nda öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi ile ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyası, savcılık tarafından organize suç örgütü faaliyeti kapsamında değerlendirilerek derinleştirildi. Bu kararın, ailenin bir süredir tehdit edildiğine dair mesajların ortaya çıkması üzerine alındığı öğrenildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ NEDİR?
Tehdit ve şiddet uygulayan, bünyesinde açık veya gizli işbölümü bulunan, hiyerarşik yapıya sahip, suç işlemeyi süreklilik haline getirmiş, suç işlemeye elverişli malzemeye sahip, haksız çıkar sağlamayı amaçlayan ez az 3 kişiden oluşan yapılara organize suç örgütü denir.
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