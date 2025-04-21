Son dakika | Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme: Soruşturma yön değiştirdi

AHMET MINGUIZZI DAVASI NEDEN TARTIŞILIYOR?

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti, 24 Ocak 2025'te İstanbul Kadıköy'de meydana gelen trajik bir olaydır. 15 yaşındaki Mattia, arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda, B.B. ve U.B. isimli iki gençle yaşadığı tartışmanın ardından bıçaklanmış ve ardından yerde tekmelenmiştir. Ağır yaralanan Mattia, hastaneye kaldırılmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmiştir.​Olayın ardından B.B. ve U.B. tutuklanarak haklarında 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştır. Ancak cinayet sonrası gelişmeler, olayın bireysel bir saldırıdan öteye geçtiğini göstermiştir. Mattia'nın mezarına zarar verilmiş, ailesi sosyal medya üzerinden organize şekilde tehdit edilmiştir. Bu tehditlerle bağlantılı olarak sekiz kişi tutuklanmıştır. Bu gelişmeler üzerine savcılık, cinayet soruşturmasını organize suç örgütü faaliyeti kapsamında yeniden değerlendirmeye almıştırOlay, kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve "suça sürüklenen çocuklar" konusundaki yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiği yönünde tartışmalara yol açmıştır.​