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 | Banu İriç

Son dakika | Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme: Soruşturma yön değiştirdi

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin soruşturmada tehditlerin ardından yeni karar alındı. Aileyi tehdit eden mesajların ortaya çıkmasıyla dosya, organize suç örgütü şüphesiyle yeniden ele alınacak.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 20:04
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 20:27

İstanbul’da öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi ile ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyası, savcılık tarafından organize suç örgütü faaliyeti kapsamında değerlendirilerek derinleştirildi. Bu kararın, ailenin bir süredir tehdit edildiğine dair mesajların ortaya çıkması üzerine alındığı öğrenildi.

Son dakika | Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme: Soruşturma yön değiştirdi

Sıkça Sorulan Sorular

AHMET MINGUIZZI DAVASI NEDEN TARTIŞILIYOR?
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti, 24 Ocak 2025'te İstanbul Kadıköy'de meydana gelen trajik bir olaydır. 15 yaşındaki Mattia, arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda, B.B. ve U.B. isimli iki gençle yaşadığı tartışmanın ardından bıçaklanmış ve ardından yerde tekmelenmiştir. Ağır yaralanan Mattia, hastaneye kaldırılmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmiştir.​Olayın ardından B.B. ve U.B. tutuklanarak haklarında 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştır. Ancak cinayet sonrası gelişmeler, olayın bireysel bir saldırıdan öteye geçtiğini göstermiştir. Mattia'nın mezarına zarar verilmiş, ailesi sosyal medya üzerinden organize şekilde tehdit edilmiştir. Bu tehditlerle bağlantılı olarak sekiz kişi tutuklanmıştır. Bu gelişmeler üzerine savcılık, cinayet soruşturmasını organize suç örgütü faaliyeti kapsamında yeniden değerlendirmeye almıştırOlay, kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve "suça sürüklenen çocuklar" konusundaki yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiği yönünde tartışmalara yol açmıştır.​
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