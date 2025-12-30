Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Bildirilen deprem saat 18.05'te meydana geldi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2006021298174996639

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Derinliği 7.88 kilometre olarak ölçülen sarsıntı Kandilli Rasathanesi tarafından da duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın depremin büyüklüğü konusundaki verileri aynı olurken derinlik bilgisindeki farklılık dikkat çekti.

Rasathaneye göre sarsıntının derinliği 62.4 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmadı.

https://x.com/Kandilli_info/status/2006023227038900308