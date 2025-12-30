Menü Kapat
Hava Durumu
Gündem
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak! Valilik saat verdi: İşte yılbaşında ve yeni yılın ilk gününde alternatif güzergahlar

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri ve yeni yılın ilk günündeki etkinlikler sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği tarih ve saat duyurarak alternatif güzergahları açıkladı. Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerde yollar tek tek belli oldu. İşte ilçe ilçe İstanbul'da alternatif güzergahlar...

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak! Valilik saat verdi: İşte yılbaşında ve yeni yılın ilk gününde alternatif güzergahlar
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak ve vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Yeni yılın ilk günü Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde gerçekleşecek olan "Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programı" nedeniyle kapatılacak yollar açıklandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada 31 Aralık 2025'te Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde yılbaşı tedbirleri dolayısıyla ve 1 Ocak 2026 tarihinde ise Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde gerçekleşecek olan "Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programı" dolayısıyla bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu kaydedildi.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak! Valilik saat verdi: İşte yılbaşında ve yeni yılın ilk gününde alternatif güzergahlar

İSTANBUL'DA KAPATILACAK YOLLAR

Yılbaşı tedbirleri sebebiyle 31 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'ten program sonuna kadar kapatılacak yollar şöyle:

"- İstiklal Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Takı Zafer Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Sıraselviler Caddesi (Hocazade Sokak ile Taksim Meydan arasında kalan kısmı),
- Asmalı Mescit Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Dünya Sağlık Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Osmanlı Sokak ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Zambak Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Atıf Yılmaz Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Balo Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Yeni Çarşı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Turnacıbaşı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Meşelik Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Sadri Alışık Sokaktan ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Aslan Yatağı Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Kazancı Yokuşu ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Hamalbaşı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Meşrutiyet Caddesi (Karayel Sokak ile Hamalbaşı Caddesi arasında kalan kısmı),
- İlk Belediye Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Ensiz Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Kumbaracı Yokuşu ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Postacılar Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Yolcuzade İskender Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Sadi Konuralp Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Refik Saydam Caddesi Taksim istikameti (Tek yön saat 22:00 itibariyle),
- Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikameti (Tek yön saat 22:00 itibariyle)

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak! Valilik saat verdi: İşte yılbaşında ve yeni yılın ilk gününde alternatif güzergahlar

Alternatif güzergahlar

- Tarlabaşı Bulvarı Unkapanı istikameti Meclis-i Mebusan Caddesi,
- Meclis-i Mebusan Caddesi,
- Mete Caddesi,
- İnönü Caddesi,
- Kemeraltı Caddesi,
- Refik Saydam Caddesi Unkapanı istikameti,
- Tersane Caddesi,
- Evliya Çelebi Caddesi,

Şişli'de saat 14.00'ten program sonuna kadar kapanacak yollar

- Mim Kemal Öke Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Abdi İpekçi Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Bostan Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Atiye Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Altın Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Prof Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Alternatif güzergahlar

- Teşvikiye Caddesi,
- Valikonağı Caddesi,
- Rumeli Caddesi,
- Halaskargazi Caddesi,
- Cumhuriyet Caddesi,

Beşiktaş'ta saat 14.00'ten program sonuna kadar kapanacak yollar

- Palanga Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Kırbaç Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Kireçhane Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Alay Emini Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Alternatif güzergahlar

- Yeşilpınar Sokak,
- Yol Sokak,
- Ahmet Adnan Saygun Caddesi,

Kadıköy'de saat 14.00'ten program sonuna kadar kapanacak yollar

- Bahariye Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- General Asım Gündüz Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Badem Altı Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Leylek Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Tuglacı Emin Bey Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Mühürdar Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Albay Faik Sözdener Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Caddebostan İskele Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak! Valilik saat verdi: İşte yılbaşında ve yeni yılın ilk gününde alternatif güzergahlar

Alternatif güzergahlar

- Söğütlüçeşme Caddesi,
- Dr. Esat Işık Caddesi,
- Rıhtım Caddesi,
- Çetin Emeç Bulvarı,
- Abdulkadir Noyan Sokak.

Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programı sebebiyle 1 Ocak 2026 tarihinde kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar ise şöyle:

Fatih'te 03.00'ten program sonuna kadar kapanacak yollar

- Galata Köprüsü ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar (22.00 itibari ile kapanacaktır),
- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Reşadiye Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Ankara Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Ebu Suud Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Sahil Kennedy Caddesi (Aksakal Sokak kesişimi ile Reşadiye Caddesi kesişimi arasında kalan kısım),
- Divanyolu Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Alemdar Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar taşıt trafiğine kapatılacaktır.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak! Valilik saat verdi: İşte yılbaşında ve yeni yılın ilk gününde alternatif güzergahlar

Alternatif güzergahlar

- Atatürk Bulvarı,
- Unkapanı Köprüsü.

Beyoğlu'nda saat 03.00'ten program sonuna kadar kapanacak yollar

- Meclisi Mebusan Caddesi (Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Kemeraltı Caddesi kesişimi arasında kalan kısım),
- Bankalar Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Tersane Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Necatibey Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Alageyik Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Yüksek Kaldırım Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Kemeraltı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar taşıt trafiğine kapatılacaktır.

Alternatif güzergahlar

- Refik Saydam Caddesi,
- Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe İstikameti,
- Unkapanı Köprüsü.

Kapanacak tramvay yolları ve hatları ise şöyle:

T-1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında;

31 Aralık 2025 günü saat 22.00'den itibaren Kabataş-Sultanahmet istasyonları arasında sefer yapılmayacaktır.
01 Ocak 2026 günü saat 03.00'ten itibaren tedbir bitimine kadar Kabataş-Beyazıt istasyonları arasında sefer yapılmayacaktır.

T-5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattında;

01 Ocak 2026 günü saat 03.00'ten tedbir bitimine kadar Küçükpazar- Eminönü istasyonları arası sefer yapılmayacaktır.

