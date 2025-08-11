Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

Suikasta uğrayan başkan adayı 2 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Kolombiya'da haziran ayında mitingde 15 yaşındaki bir çocuk tarafından vurulan başkan adayı Miguel Uribe, hayatını kaybetti.

Suikasta uğrayan başkan adayı 2 aylık yaşam mücadelesini kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 17:04

'da başkan adayı 39 yaşındaki Senatör Miguel Uribe, başkent Bogoto'daki mitingde konuşma yaptığı sırada düzenlenen girişimi sonucu başından vurularak ağır yaralanmıştı. İki ay önce 15 yaşındaki bir çocuk tarafından suikaste uğrayan Başkan Adayı hayatını kaybetti. Uribe'nin eşi Mara Claudia Tarazona, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Uribe'nin hayatını kaybettiğini doğruladı. Tarazona açıklamasında, sevgi dolu bir hayat geçirdikleri ve çocuklarına iyi baba olduğu için teşekkür etti.

Suikasta uğrayan başkan adayı 2 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

SUİKASTA UĞRAMIŞTI

39 yaşındaki Başkan Adayı Uribe, 7 Temmuz'da başkent Bogota'da düzenlediği miting sırasında saldırıya uğramış kurşunlardan ikisi başına biri bacağına isabet etmişti. Haziran ayında Santa Fe kliniğine kaldırılan Ueibe defalarca ameliyata alınmıştı. Uribe'nin tedavi edildiği hastaneden cumartesi günü yapılan açıklamada, senatörün merkezi sinir sisteminde kanama meydana geldiği ve ameliyat olması gerektiği aktarılmıştı.
2022'den beri senatör olan Uribe, partisinin 2026 başkanlık seçimleri için adaylarından olmayı planlıyordu.

KATİL 15 YAŞINDA BİR ÇOCUK

Cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılanan ve olay yerinden kaçarken yakalanan 15 yaşındaki zanlı ise hakkındaki suçlamaları reddediyor. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında silahlı saldırgana yardım ettiği şüphesiyle birkaç kişi daha gözaltına alındı.

ETİKETLER
#cinayet
#suikast
#kolombiya
#Polİtİka
#Miguel Uribe
#Başkan Adayı
#Dünya
