Yaşlı erkekleri buldu, evlendi, öldürdü: 22 senede 11 koca! Kan donduran itiraflar

Şimdilerde 56 yaşında olan İranlı Kolsum Akbari'nin seri katil olduğu ortaya çıktı. Akbari'nin 22 yıl boyunca 11 kocasını zehirleyerek öldürdüğü, cinayetlerinin sebebinin ise para olduğu anlaşıldı.

DOĞAL ÖLÜM GİBİ GÖRÜNÜYORDU

Sürekli olarak yaşlı kişilerle evlenen Akbari, onları diyabet ilaçları, tansiyon hapları, sakinleştiriciler ve bazı durumlarda endüstriyel alkol kullanarak öldürüyordu. Yaşlı kişilerle evlenmesi nedeniyle 2000 yılında başlayan cinayetler bir türlü fark edilmedi. Ölen kişilerin ileri yaşları ve sağlık sorunları nedeniyle doğal ölüm gibi görünmesi sayesinde uzun süre fark edilmedi.

BİR KİŞİ ŞÜPHELENDİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

2023 yılında ise son eşi Gholamreza Babaei’nin ölümünü oğlu şüpheli buldu. Babaei'nin oğlu, bir aile dostunun babasının da Akbari ile evlendikten sonra zehirlenerek öldüğünü öğrendi ve şüpheleri arttı.

KAN DONDURAN İTİRAFLAR

Akbari gözaltına alındı ve tüm cinayetleri itiraf etti. Bir sayı veremeyen Akbari, ''Kaç kişiyi öldürdüğümü bilmiyorum. Belki 13 ya da 15 kişidir'' dedi. İlk kez 18 yaşında evlenen Akbari, ikinci evliliğinin ardından sürekli olarak yaşlı kişilerle evlendi ve şiddete maruz kaldığını söyledi. Evlenip, öldürmek için kadınların toplandığı toplantılara katıldığını anlatan Akbari onlar sayesinde yaşlı erkekleri bulduğunu anlattı. Bazen ilaçların ölüme yeterli olmaması durumunda ise havlu ya da yastıkla erkekleri boğduğunu itiraf etti.

YILLARCA SAKLADI

Cinayetler, kuzeydeki Mazenderan eyaletinin Sari, Neka, Mahmoudabad, Babol ve Qaemşehr gibi farklı şehirlerinde işlendi. Bu coğrafi dağılım, ölümler arasındaki bağlantının yıllarca kurulmasını engelledi.

2020 yılında ise Akbari, Masih Nemati ile evlendi, onu şurupla zehirlemeye çalıştı. Nemati, hayatta kaldı ve Akbari'yi evden kovdu, polise ise şikayet etmedi.

İDAMI İSTENİYOR

Akbari'nin öldürdüğü erkeklerin aileleri, idam istedi. Ayrıca Akbari'nin mal varlıklarını kızının üzerine geçirdiğini öne sürdüler. Sanığın avukatı, müvekkilinin akıl sağlığı açısından incelenmesini istese de mağdur yakınları, “Bu kadar planlı cinayetleri akıl hastası biri yapamaz” diyerek talebi reddetti.

Iranwire'ın haberine göre, henüz Akbari için bir karar verilmedi. Fakat 11 kez kasten adam öldürme ve 1 kez öldürmeye teşebbüsle suçlanıyor.