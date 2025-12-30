Gerede yolu kapandı mı son durum ne? Karabük Samsun yolu kar yağışı

Bolu genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, Gerede ilçesinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı nedeniyle Gerede-Samsun kara yolunun rampalar mevkiinde sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar rampayı çıkamayarak yolda makasladı.

Tır ve kamyonların kayması sonucu yol çift şeritli olarak trafiğe kapatıldı.

GEREDE YOLU KAPANDI MI SON DURUM NE?

Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan aşırı kar yağışı nedeniyle saat 17.00 itibarıyla Gerede-Karabük kara yolunun Gerede-İsmetpaşa kesiminde meydana gelen trafik kazası ile hava ve yol koşullarına uygun lastik kullanmayan bazı araçların yolda kalması nedeniyle güzergâhın çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

D-750 kara yolu Yeniçağa-Mengen-Zonguldak istikametinde ise olumsuz hava ve yol koşulları sebebiyle 30 Aralık Salı günü saat 02.00'ye kadar ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmemesine karar verildiği aktarılan açıklamada, ekiplerin yolların en kısa sürede güvenli şekilde trafiğe açılabilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.