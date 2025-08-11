Karadeniz'de tehlike: Denizde patlayan mayınlar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti

Rusya-Ukrayna Savaşı şiddetli çatışmalarla devam ederken denizde korkunç bir olay meydana geldi. Zatoka ve Karolino-Buhaz sahillerine sürüklenen iki mayın patladı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, mayınların patladığı sırada denizde çok sayıda insan olduğunu belirtti. İki mayın, kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede infilak etti. Patlamayla beraber denizde ve sahilde bulunan herkes büyük bir paniğe kapıldı.

BÖLGEDE YÜZMEK YASAK!

Yetkililer, savaş nedeniyle sürüklenen mayınlar olduğunu, bu yüzden bölgede yüzmenin yasak olduğunu hatırlattı. Yasağa rağmen denize girenleri bir kez daha uyaran yetkililer, yeni bir mayın olup olmadığının araştırıldığını bildirdi.

Ukrayna Odesa Bölge Valisi Oleh Kiper, "Yasak bölgede yüzerken patlayıcıların infilakı sonucu öldü" dedi. Olay, Ukrayna Ceza Kanunu'na göre "kaza" olarak soruşturuluyor.

Dailymail'in haberine göre, yetkililer, Odesa bölgesinde yalnızca iki plajın güvenli olduğunu ve yüzmeye açık tutulduğunu vurguluyor: Chornomorsk şehir merkezi plajı ve Izmail bölgesindeki Primorske plajı.

2 AY ÖNCE DE AYNI OLAY YAŞANDI!

Öte yandan iki ay önce de aynı bölgede iki kişinin mayın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Uzmanlar, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'in giderek tehlikeli bir mayın tarlasına dönüştüğü uyarısında bulunuyor.