Akaryakıta indirim geldi! Yeni fiyatlar tabelaya yansıdı: İşte 17 Aralık akaryakıt fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde %-2,52 düşüşle 58,80 dolara geriledi. Değişen fiyatlar bugün itibarıyla tabelaya da yansıdı. Benzinin litre fiyatına ortalama 77 kuruş indirim gerçekleşti. İşte güncel fiyatlar...
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 51.78 TL
Motorin litre fiyatı: 53.18 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
Benzin litre fiyatı: 52.63 TL
Motorin litre fiyatı: 54.19 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
Benzin litre fiyatı: 52.99 TL
Motorin litre fiyatı: 54.56 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.