Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü havaya uçtu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçen hafta Cemaliye Mahallesi eski Vatan Hastanesi mevkiindeki yol ayrımında feci bir kaza meydana geldi. Umut D.'nin kullandığı motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Kaza sonrası arabanın üzerinde takla atan motosiklet sürücüsü Umut D. yere savruldu. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı kameralara yansırken, otomobil sürücüsünün yerde yatan motosiklet sürücüsüne baktıktan sonra olay yerinden kaçtığı görüldü.