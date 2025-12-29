Otomobilin takla atıp ters döndüğü anlar kameraya yansıdı

Mersin'in Erdemli ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralanırken, kaza anı ise güvenli kamerasına saniye saniye yansıdı.



Kaza, Mersin-Antalya D-400 kara yolu Erdemli ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.Y. yönetimindeki 33 V 0997 plakalı otomobil refüje çarparak takla atıp ters döndü. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Polis kaza yerinde inceleme yapmasının ardından otomobil çekici yardımıyla refüjden alındı.



Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin bir kamyonun önünden savrularak takla atıp ters dönme anları yer aldı.