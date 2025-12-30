Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan rapçi Ege Karataşlı tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme. 28 Aralık'ta İstanbul genelinde otel ve kulüplerin de aralarında bulunduğu toplam 34 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İŞLETMELERDE ELE GEÇİRİLEN MATERYALLER

Güvenlik güçlerinin "Amaya", "Bebek Otel", "Taksim Club IQ", "Kastel Elektro Müzik" ve "Suma Han" gibi işletmelerde yaptığı aramalarda; satışa hazır paketlenmiş kokain, likit esrar ve skunk gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca baskınlar sırasında uyuşturucu kullanım aparatlarının yanı sıra bir adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmatın bulunduğu kaydedildi.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINDA

Dosya kapsamında daha önce 23 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli’nin ise firari durumda olduğu operasyonda magazin ve sosyal medya dünyasından tanınan isimler emniyete götürüldü. Gözaltına alınan 19 kişi arasında; rapçi Ege Karataşlı, manken Buse İskenderoğlu, Ali Baran Süzer, sosyal medya fenomenleri Nilay Didem Kılavuz ve Şebnem İnan ile işletmeciler Bahri Güneş ve Ahmet Çalışkan yer aldı.

BİR TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL KARARLARI

Emniyetteki sorgu süreçleri tamamlanan şüphelilerden 3’ü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan rapçi Ege Karataşlı tutuklanırken; Ali Baran Süzer ve Bahri Güneş hakkında 'Yurtdışına çıkış yasağı' ve imza atma yükümlülüğü içeren adli kontrol kararları verildi. Gözaltında bulunan diğer 16 şüphelinin ise işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.