Orta Doğu’daki gerilim petrol fiyatlarını yukarı çekti

BARIŞ MESAJI VAR AMA SORU İŞARETLERİ SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Florida’daki Mar-a-Lago’da yaptığı görüşmenin ardından, bir anlaşmaya “çok yaklaşıldığını, hatta belki de çok yakın olunduğunu” söyledi. Ancak Donbas bölgesindeki toprak kontrolü gibi kritik başlıkların hâlâ masada olduğunu da özellikle vurguladı. Yani umut var ama belirsizlik bitmiş değil.