Orta Doğu'daki gerilim petrol fiyatlarını yukarı çekti

Aralık 29, 2025 10:24
1
Orta Doğu’daki gerilim petrol fiyatlarını yukarı çekti

Artan jeopolitik riskler ve Rusya–Ukrayna hattındaki belirsizlik, haftanın ilk gününde petrol piyasasında yönü yeniden yukarı çevirdi.

2
Orta Doğu’daki gerilim petrol fiyatlarını yukarı çekti

Petrol fiyatları haftaya yükselişle başladı. Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve Rusya–Ukrayna barış görüşmelerine dair netlik sağlanamaması, piyasalarda arz tarafına yönelik kaygıları artırdı. Açıkçası yatırımcılar, hafta sonu gelen haber akışını pek de rahatlatıcı bulmuş değil.

3
Orta Doğu’daki gerilim petrol fiyatlarını yukarı çekti

Brent petrolün varil fiyatı 60 sent artışla yüzde 0,99 yükseldi ve 61,24 dolara çıktı. ABD Batı Teksas (WTI) petrolü de benzer şekilde 56 sent değer kazanarak 57,30 dolardan işlem gördü. Hatırlatalım, her iki gösterge de cuma günü yüzde 2’nin üzerinde düşüş yaşamıştı.

4
Orta Doğu’daki gerilim petrol fiyatlarını yukarı çekti

SALDIRILAR VE SERT AÇIKLAMALAR ETKİLİ OLDU

Haitong Futures analisti Yang An’a göre fiyatlardaki bu toparlanmanın arkasında, Rusya ve Ukrayna’nın hafta sonu boyunca enerji altyapılarını hedef almaya devam etmesi var. Yani sahada tansiyon düşmek bir yana, biraz daha yükselmiş durumda. Yang, Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik hava saldırılarına ve İran’ın ABD, Avrupa ve İsrail ile “tam ölçekli savaş” halinde olduğunu ilan etmesine de dikkat çekiyor. Bu açıklamalar, arz cephesindeki endişeleri ister istemez körüklüyor.

5
Orta Doğu’daki gerilim petrol fiyatlarını yukarı çekti

BARIŞ MESAJI VAR AMA SORU İŞARETLERİ SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Florida’daki Mar-a-Lago’da yaptığı görüşmenin ardından, bir anlaşmaya “çok yaklaşıldığını, hatta belki de çok yakın olunduğunu” söyledi. Ancak Donbas bölgesindeki toprak kontrolü gibi kritik başlıkların hâlâ masada olduğunu da özellikle vurguladı. Yani umut var ama belirsizlik bitmiş değil.

6
Orta Doğu’daki gerilim petrol fiyatlarını yukarı çekti

PİYASANIN GÖZÜ 55–60 DOLAR BANDINDA

IG analisti Tony Sycamore ise WTI petrolün kısa vadede 55–60 dolar aralığında dalgalanmasını bekliyor. Sycamore’a göre ABD’nin Venezuela petrol sevkiyatlarına yönelik yaptırımları ve Nijerya’da IŞİD hedeflerine düzenlenen askeri operasyon da piyasada fiyatlamalar üzerinde etkili olabilecek unsurlar arasında.

