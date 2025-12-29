Orta Doğu’daki gerilim petrol fiyatlarını yukarı çekti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Artan jeopolitik riskler ve Rusya–Ukrayna hattındaki belirsizlik, haftanın ilk gününde petrol piyasasında yönü yeniden yukarı çevirdi.
Petrol fiyatları haftaya yükselişle başladı. Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve Rusya–Ukrayna barış görüşmelerine dair netlik sağlanamaması, piyasalarda arz tarafına yönelik kaygıları artırdı. Açıkçası yatırımcılar, hafta sonu gelen haber akışını pek de rahatlatıcı bulmuş değil.
Brent petrolün varil fiyatı 60 sent artışla yüzde 0,99 yükseldi ve 61,24 dolara çıktı. ABD Batı Teksas (WTI) petrolü de benzer şekilde 56 sent değer kazanarak 57,30 dolardan işlem gördü. Hatırlatalım, her iki gösterge de cuma günü yüzde 2’nin üzerinde düşüş yaşamıştı.
Haitong Futures analisti Yang An’a göre fiyatlardaki bu toparlanmanın arkasında, Rusya ve Ukrayna’nın hafta sonu boyunca enerji altyapılarını hedef almaya devam etmesi var. Yani sahada tansiyon düşmek bir yana, biraz daha yükselmiş durumda. Yang, Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik hava saldırılarına ve İran’ın ABD, Avrupa ve İsrail ile “tam ölçekli savaş” halinde olduğunu ilan etmesine de dikkat çekiyor. Bu açıklamalar, arz cephesindeki endişeleri ister istemez körüklüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Florida’daki Mar-a-Lago’da yaptığı görüşmenin ardından, bir anlaşmaya “çok yaklaşıldığını, hatta belki de çok yakın olunduğunu” söyledi. Ancak Donbas bölgesindeki toprak kontrolü gibi kritik başlıkların hâlâ masada olduğunu da özellikle vurguladı. Yani umut var ama belirsizlik bitmiş değil.
IG analisti Tony Sycamore ise WTI petrolün kısa vadede 55–60 dolar aralığında dalgalanmasını bekliyor. Sycamore’a göre ABD’nin Venezuela petrol sevkiyatlarına yönelik yaptırımları ve Nijerya’da IŞİD hedeflerine düzenlenen askeri operasyon da piyasada fiyatlamalar üzerinde etkili olabilecek unsurlar arasında.