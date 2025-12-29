Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

TOKİ 500 bin konut kura çekimi canlı izle | TOKİ kura çekimi nereden izlenir, nasıl takip edilecek? (TOKİ 500 bin konut kura takvimi 2025)

TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı yoğun ilgi görüyor. 500 bin sosyal konut projesine başvuru yapanlar için kura çekimleri il il başlıyor. TOKİ kura çekimi noter huzurunda canlı yayında ilan edilecek. TOKİ kura çekimi sonuçları asıl/yedek adaylar şeklinde duyurulacak. Adıyaman ilinden başlayacak kura çekimi sırasıyla Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı ve Batman gibi illerden devam edecek. İstanbul, İzmir, Ankara gibi geniş başvuru olan illerin kura çekimlerinin ise bir günden fazla sürmesi bekleniyor. TOKİ kura çekimi canlı yayın ekranında hak sahibi sıra numarası, banka başvuru numarası, başvuru türü, adı,soyadı, bina numarası, blok numarası ve çekiliş sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Peki TOKİ 500 bin konut kura çekilişi canlı nasıl izlenir? TOKİ 500 bin konut kura çekimi saat kaçta, başladı mı? İşte, TOKİ kura çekimi canlı yayın bilgisi…

29.12.2025
29.12.2025
TOKİ kura çekimi canlı izlemek isteyen vatandaşlar için nereden yayınlanacağı duyuruldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "Yüzyılın Projesi" kapsamında TOKİ tarafından 500 bin konut inşa edilecek. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları 10 Kasım - 19 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. 81 ilde gerçekleştirilecek olan projeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre 8 milyon 840 bin başvuru yaptı. Tüm şartları karşılayan ve geçerli başvuru sayısının ise 5 milyon 242 bin olduğu açıklandı. Başvuruların sona ermesinin ardından hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimleri için bekleyiş başladı. Bakan Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre ilk kura çekimi Adıyaman'da gerçekleştirilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi Adıyaman Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. Kura çekiminin ardından TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Adıyaman'da inşa edilecek olan 6 bin 620 konutun hak sahibi belli olacak. TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Adıyaman kura çekimine 52 bin 967 vatandaş katılım sağlayacak. Adıyaman'ın ardından ise kura çekimleri sırasıyla Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı ve Batman illerinde yapılacak. Başvuru yapan vatandaşlar tarafından TOKİ kura çekimi canlı izleme ekranı araştırılmaya başlandı.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimleri TOKİ'nin YouTube kanalından canlı bir şekilde yayınlanacak. Bu sayede vatandaşlar kura çekilişinin yapıldığı yere gitmeden de canlı bir şekilde kura çekimini takip edebilecekler. TOKİ 500 bin konut kura çekimini izlemek isteyen vatandaşların öncelikle YouTube'a giriş yapmaları gerekiyor. Daha sonra arama bölümünü kullanarak "TOKİ"yi aratmaları ve karşılarına çıkan "TOKİ @TokiKurumsal" adlı kanala tıklamalılar. Bu kanal TOKİ'nin resmi YouTube hesabıdır. TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimleri başladığında bu hesap aracılığıyla canlı yayınları izleyebilecekler. Kura çekimi başladığında kanalın profil fotoğrafının etrafında kırmızı bir çember belirecek. Fotoğrafa tıklayarak kura çekiminin canlı yayına katılabilirsiniz.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimleri TOKİ YouTube hesabı üzerinden yayınlanacak. Vatandaşlar YouTube üzerinden TOKİ'nin resmi hesabına giriş yaparak canlı yayınları takip edebilecek. Canlı yayınlar başladığında hesabın profil fotoğrafında kırmızı bir çember belirecek. Vatandaşlar çemberin çıkmasının ardından profil fotoğrafına tıklayarak veya kanala giriş yapıp "Canlı" seçeneğini seçerek TOKİ 500 bin konut kura çekimlerini izleyebilecekler. Ayrıca kanala abone olarak da anlık olarak kura çekimlerini "Abonelikler" bölümünden de takip edebilirsiniz.

Kura çekimi işlemi sırasında kazanan hak sahipleri sıra no, banka başvuru no, başvuru türü, adı, soyadı, TC. kimlik no, durum, konut sıra no, BB no, blok tipi, blok no, kat no, daire no, konut tipi, çekiliş sıra no gibi bilgilere de canlı olarak erişim sağlayabilecek.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

Adıyaman: 29 Aralık Pazartesi

  • Şırnak: 30 Aralık Salı
  • Hakkari: 30 Aralık Salı
  • Siirt: 5 Ocak Pazartesi
  • Van: 5 Ocak Pazartesi
  • Mardin: 6 Ocak Salı
  • Ağrı: 6 Ocak Salı
  • Batman: 7 Ocak Çarşamba
  • İstanbul: Henüz açıklanmadı
  • Ankara: Henüz açıklanmadı
  • İzmir: Henüz açıklanmadı

HATIRLATMA: TOKİ 500 bin konut kura çekimleri illere göre farklı tarihlerde yapılacak. TOKİ kura çekimi takviminin tamamının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

TOKİ 500 BİN KONUT ÖDEME PLANI

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında vatandaşlara yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanları sunulacak. Konut fiyatları ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illeri için farklılık gösterecek. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1 konutların ise 8 bin 250 T, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olacak.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek olan konutların ödeme planı ise şöyle:

  • 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL | 7 bin 313 TL Taksit
  • 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin TL | 9 bin 188 TL Taksit
  • 80 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 950 bin TL | 11 bin 63 TL Taksit
