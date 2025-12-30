Hurda teşviki yasası kabul edildi mi, Resmi Gazete’de ne zaman yayınlanacak? ÖTV’siz alınabilecek araçlar ve fiyat listesi

ÖTV’siz araçtan yararlanarak sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler Meclis gündemine gelen hurda teşviki yasasını mercek altına aldı. Kayseri Milletvekili ve MHP’de Medya ve İletişim’den sorumlu Genel Başkan Yardımcı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından hurda teşvikine yönelik sunulan teklifin detaylarını açıkladı. Genel Kurulu’na sunulan yasa teklifiyle 2000 yılı öncesi (25 yaş ve daha üstü) modele sahip araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak, yerine çevreci ve daha güvenli yerli üretim araçların teşvik edilmesi amaçlanıyor. Türkiye’de üretilen ve yerlilik oranı yüzde 40 olan araçlarında kapsam içerisinde olması bekleniyor. Peki Hurda teşviki Resmi Gazete’de yayımlandı mı, şartları neler? İşte, Hurda teşviki yasası son dakika…

HURDA TEŞVİKİ YASASI KABUL EDİLDİ Mİ?

MHP tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifinde 2000 yılı öncesi (25 yaş ve daha üstü) modele sahip araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak, yerine daha çevreci ve güvenli “yerli üretim” araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla Türkiye’de üretilmiş olması kaydıyla yeni alınacak araçlardan ÖTV alınmaması öngörülüyor.

Hurda teşviki yasası Meclis’in gündemine gündemine gelen ve hurda teşviki olarak geçen kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda henüz görüşülmedi. Hurda teşvikini içeren kanun teklifi görüşülüp milletvekilleri tarafından oylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bazı kaynaklarda yıl sonuna kadar hurda teşviki yasasının onaylanması beklendiği iddia edilirken resmi kaynaklardan açıklama bulunmuyor.

GÖZLER İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI’NDA

2025 yılının Ocak ayında gündeme gelen İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı’na yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Yerli Otomobil Aile Destek Programı ile Türkiye’nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve 3 ya da daha fazla çocuklu ailelerin otomobil sahibi olması amaçlanıyor.

AA muhabiri tarafından edinilen bilgiye göre 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği üzerinde çalışmalar sürüyor. Programla özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor.

HURDA TEŞVİKİ İLE ALINABİLECEK ARAÇLAR HANGİLERİ?

MHP tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifinde ÖTV’siz araçların yüzde 40 yerli üretim olması şartı aranıyor. Türkiye’de Togg, Fiat, Hyundai gibi markaların yerli üretim araçları bulunuyor.

Fiat’ın Türkiye’de üretilen modelleri arasında Egea bulunurken Ford Transit Custom Van, Ford Tourneo Custom Minibüs, Ford Transit bulunuyor.

Türkiye pazarında önemli pay sahibi olan Güney Kore markası Hyundai’ın ise İ10, İ20 modelleri yerli olarak üretiliyor. Türkiye’de üretilen modeller şu şekilde;

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford Transit

Ford E-Transit

Fiat Egea Cross

Fiat Fiorino

Fiat Egea Transporter

Volkswagen Transporter